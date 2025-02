Anna De Lillo entra in consiglio

Anna De Lillo, 23 anni, educatrice in una comunità per minori, è la nuova consigliera Pd che subentra a Vittorio Reggiani in Consiglio comunale. La surroga è stata approvata all’unanimità in apertura della seduta di ieri. Alla sua prima esperienza in Consiglio comunale, De Lillo ha iniziato l’impegno in politica nei Giovani democratici, approfondendo, in particolare, temi riguardanti politiche sociali e giovanili, diritto allo studio e diritto allo studio universitario. Oggi fa parte della segreteria comunale del Pd di Modena, con delega alle Politiche giovanili e alla Città universitaria, ed è responsabile del settore Scuola e Università per i Giovani democratici della provincia. Il Consiglio comunale ha approvato anche la modifica delle commissioni consiliari recependo la surroga del consigliere Vittorio Reggiani con la consigliera Anna De Lillo. La delibera, presentata dal presidente dell’Assemblea Antonio Carpentieri, è stata votata all’unanimità. Nell’ambito della riorganizzazione delle presenze del Pd, De Lillo subentra a Reggiani nelle commissioni Risorse e Servizi (di cui Reggiani era presidente), mentre Stefano Manicardi subentra nella commissione Controllo e Garanzia (con De Lillo componente supplente). In tutte le commissioni il numero dei componenti resta 20: otto del Pd, tre per Fratelli d’Italia e uno a testa per Avs, Forza Italia, Lega Modena, Modena Civica, Modena in ascolto, Modena per Modena, Movimento 5 stelle, Pri-Azione-Sl e Spazio democratico.