Modena, 27 novembre 2021 - Si svolgeranno questa mattina alle 11, nella chiesa Parrocchiale di Salto di Montese i funerali di Anna Bernardi, la 67enne uccisa nel sonno dal marito Grazio Lancellotti con quattro coltellate lo scorso 18 novembre. Dopo la funzione, il corteo procederà per il cimitero locale....

Modena, 27 novembre 2021 - Si svolgeranno questa mattina alle 11, nella chiesa Parrocchiale di Salto di Montese i funerali di Anna Bernardi, la 67enne uccisa nel sonno dal marito Grazio Lancellotti con quattro coltellate lo scorso 18 novembre. Dopo la funzione, il corteo procederà per il cimitero locale. Bernardi lascia i figli, la nuora, i nipoti, il fratello e l’anziana madre.

Lancellotti al momento è ancora ricoverato nel reparto carcerario del Policlinico di Modena, in attesa di essere trasferito in un penitenziario ritenuto idoneo alle sue condizioni di salute, probabilmente a Parma come disposto in sede di udienza di convalida.

L’uomo – arrestato per omicidio volontario – risulta ancora in uno stato di confusione ed è ora sottoposto alle varie consulenze geriatriche.

Inoltre nei suoi confronti sarà disposta una perizia psichiatrica per capire se, il giorno del delitto, fosse o meno capace di intendere e volere.

L’anziano, 71 anni, da tempo accusava infatti problemi di memoria alternati a stati confusionali per i quali era stato da poco preso in carico.

L’abitazione teatro dell’omicidio, nella piccola frazione di Salto di Montese, resta sotto sequestro: le indagini sull’omicidio sono nelle mani dei carabinieri, intervenuti subito sul posto.

Dopo aver ucciso la moglie, originaria di Castel d’Aiano nel Bolognese e con qualche problema di salute, Lancellotti aveva cercato di togliersi la vita con la stessa lama.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia si era mostrato distrutto e pentito per il terribile gesto commesso.