Anna, l’amica non si dà pace: "Dispetti, insulti e scatti d’ira. Ma non denunciava per i figli"

di Valentina Reggiani

"Ciao Anna, anima bella, amica mia. Stasera penso ai tuoi bambini che prima di addormentarsi ti cercheranno per il solito rituale della buonanotte e non ti troveranno. Hanno la stessa età dei miei… Ti ho chiamata per sapere come era andata l’ ennesima udienza, la tua ultima, il tuo cellulare suonava a vuoto. Cosa avrei potuto fare, cosa avremmo potuto fare tutti, per salvarti...". Non si dà pace Carlotta Moro, collega di Anna Sviridenko ma, soprattutto, amica. "L’avevo messa in guardia – racconta – ma lei, di Andrea, preferiva non parlare male. Aveva il timore di ritorsioni. Temeva le avrebbe portato via i bambini. Eppure era aggressivo: io alle liti avevo assistito spesso".

La dottoressa Moro, oggi ginecologa in Veneto, con Anna aveva condiviso tutto.

Cosa ha pensato quando ha saputo del delitto?

"Per me è stato uno choc: l’avevo sentita la settimana scorsa. Mi aveva detto di voler trovare un accordo per non continuare a spostare i bambini dall’Italia all’Austria, il più grande cominciava a rinsentirne, lanciava ‘segnali’ e per lei la priorità erano i bambini".

Come vi eravate conosciute? "Eravamo a Innsbruck insieme; lei specialista in Medicina nucleare e io specializzanda in ginecologia. Ho avuto modo di conoscerla, di frequentarla quando ancora viveva con lui e ha tentato fino alla fine di raggiungere un accordo".

Che tipo di persona è Andrea Paltrinieri?

"Lui era aggressivo verbalmente; quello che è accaduto non è stato un fulmine a ciel sereno. Sono stata testimone di tanti episodi di violenza verbale alle cene: era aggressivo, anche davanti ai bambini. Voleva che tutti stessero alle sue regole. Ad un certo punto, poiché non lavorava, aveva deciso di andarsene, di tornare a Modena e lei aveva iniziato a fare avanti e indietro. Poi è iniziata la ‘guerra’: lui voleva tenersi i bambini e aveva iniziato a farla seguire da un investigatore privato".

Per dimostrare cosa?

"Per rovinarla, dimostrando che aveva un doppio contratto: quello in Austria e quello da specializzanda in Radiologia, a Modena dove aveva vinto la borsa di studio. Pensare che a Innsbruck aveva una posizione importante e aveva deciso di ‘dividersi’ a metà con Modena proprio per far si che i bimbi lo vedessero, che stessero con lui. Lei si era accollata tutto. A tre mesi dal parto, era tornata a lavorare per mantenere tutta la famiglia.

Lui, però, la insultava perchè doveva portarle il bimbo in ospedale per l’ora di allattamento. Poi sono iniziate le minacce...".

Che genere di minacce?

"Le aveva mandato gli assistenti sociali in ospedale, in Austria affermando che con lei si erano fatti male. Ma non era vero.

Ricordo un episodio a Innsbruck, la goccia che ha fatto traboccare vaso. Dopo un conflitto verbale ne era seguito uno fisico. A quel punto lui era andato in ospedale dicendo che lei lo aveva colpito. Anna era preoccupata perché si inventava cose contro di lei mentre lei, per il bene dei bambini, cercava una mediazione con lui. Lo avevamo sottovalutavo tutti: io lo dicevo ad Anna che quegli scatti d’ira non erano normali ma lei mi tranquillizzava. Io lo vedevo, invece, perdere il controllo ma Anna viveva per i bimbi; non denunciava per paura di perderli".