Anna Maria Ghiddi domina sugli skiroll: vittoria alla Coppa Italia Next Pro a Sgonico

Un altro successo, che certifica ormai uno stato di fatto: la pavullese Anna Maria Ghiddi è la più forte atleta italiana sugli skiroll, nonostante la giovanissima età. Sono stati infatti Anna Maria Ghiddi e Michele Valerio i vincitori della mass start che si è disputata ieri mattina a Sgonico, in provincia di Trieste, chiudendo di fatto la prima tappa della Coppa Italia Next Pro, che si è aperta sabato con la sprint da 200 metri.

L’evento, che è stato organizzato dalla società Mladina, guidata dal presidente Peter Sedmak, che per l’occasione era anche direttore di gara, con l’approvazione della FISI e sotto l’egida del Comune di Sgonico, assegnava, oltre ai punti della Coppa Italia Next Pro, anche il 2° Trofeo Savi. Ed è stata netta e senza discussioni la vittoria di Anna Maria Ghiddi, che dopo essersi imposta nella mass start promozionale, corsa all’Autodromo di Monza, ha fatto altrettanto anche nella mattina di ieri nella gara di 11 km a tecnica libera di Sgonico, riuscendo a vincere per distacco, eventualità non così comune in corse di questo tipo.

La giovane atleta di Pavullo nel Frignano tesserata per l’Olimpic Lama ha così conquistato il successo con 16’8 di vantaggio su un’ottima Alba Mortagna (Valdobbiadene), che nella volata finale si è imposta su Lisa Bolzan (Orsago), giunta quindi terza, Mija Kastelec (NSD Medvode) ed Ilenia Casali (GS Edelweisse). Sesta piazza per Laura Mortagna (Valdobbiadene).

a. t.