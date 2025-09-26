Anna Maria Ghiddi è sul podio nella Coppa del Mondo

Una stagione di skiroll che non può che definirsi soddisfacente per Anna Maria Ghiddi, la giovane portacolori dell’Olimpic Lama che alla sua stagione d’esordio nella Coppa del Mondo skiroll ha centrato i suoi primi podi e soprattutto un fenomenale terzo posto assoluto nella classifica generale. La Ghiddi infatti, terminate le fatiche della stagione in val di Fiemme, è risultata essere sul podio della coppa del mondo, dietro soltanto alla fuoriclasse svedese Ebba Stenman (758 punti) e a parimerito con la seconda classificata, la norvegese Victoria Nitteberg a 651 punti, gli stessi della Ghiddi ma con una posizione in più per i migliori piazzamenti ottenuti. La Ghiddi ha chiuso la stagione davanti alla più esperta compagna Boccardi, quarta a 633 punti. In una stagione che l’ha vista protagonista sin dall’inizio, la Ghiddi ha concluso al terzo posto anche nella speciale classifica della Sprint a 308 punti. Una Anna Maria Ghiddi che ha chiuso in bellezza la stagione col successo nel campionato italiano assoluto a Darfo Boario Terme, vincendo la gara di mass start generale. Ora per la fuoriclasse di Pavullo nel Frignano attenzione concentrata sull’inverno e sullo sci di fondo, confidando in una ulteriore crescita sugli skiroll per la prossima estate e anche un riconoscimento maggiore dello sci su rotelle.

a. t.