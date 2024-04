Annalisa Arletti inaugura la sede elettorale: "Sarà un luogo di ritrovo per la comunità"

Completo a giacca sul lilla, accerchiata dai suoi amici e compagni di coalizione, nonché dall’onorevole Daniela Dondi di Fratelli d’Italia (vincitrice del collegio uninominale di Modena) , Annalisa Arletti, capogruppo del partito della Meloni e candidato sindaco del centro destra, ha inaugurato ieri pomeriggio la sede elettorale al civico 36 di Corso Cabassi. "Questo è un luogo dove ognuno si può sentire libero di fare proposte, un luogo di incontro, di scambio – ha esordito la Arletti –. Il momento storico che stiamo vivendo è importantissimo per la città e tutti si possono e devono sentire protagonisti. Questa sarà la nostra casa per i prossimi due mesi: da qui parte ufficialmente la nostra campagna elettorale in mezzo alla gente e tra la gente, convinti che stare tra le persone sia l’unico modo per raccontare il futuro di Carpi". Accanto a lei gli esponenti di Fratelli d’Italia e degli due partiti di coalizione, Forza Italia e Lega, cui si aggiunge la lista civica della stessa Arletti. Volutamente è stata scelta una sede in centro storico, che rappresenta uno dei temi portanti del programma del centro destra: "Un centro che ha bisogno di tornare a essere vivo, protagonista e infatti la campagna che gli dedichiamo si chiama ‘Il centro al centro’. Abbiamo già elaborato al riguardo cinque proposte concrete, a partire dai parcheggi, ne servono di nuovi a ridosso del centro; poi il No all’estensione della Ztl, implementazione da subito di 45 minuti di parcheggio gratis perché oltre che far venire le gente in centro vogliamo che ci rimanga. E ancora, calmierazione dei canoni d’affitto in centro storico e fondi per favorire nuova apertura, al fine di agevolare i commercianti". Attenzione particolare ai giovani, "che incontreremo sia individualmente che come associazioni. Le aggregazione di giovani sono delle realtà molto importanti, sono i protagonisti del cambiamento".

E alla domanda sul perché Carpi non ha mai avuto un sindaco donna, Arletti ha sottolineato che "chi per anni si è riempito la bocca di femminismo ed emancipazione, ora non sta schierando un candidato donna. Sono molte le donne, mamme, nonne, lavoratrici, imprenditrici che mi avvicinano ogni giorno perché vedono la speranza di vedere una donna alla guida della città. Carpi è pronta per questo. La presenza dell’onorevole Dondi è la prova concreta che cambiare è possibile".

Maria Silvia Cabri