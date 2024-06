Annata ’lionistica’, il club: "Abbiamo aiutato più di 1.600 bambini"

l Lions Club Carpi Host ha chiuso l’annata lionistica 2023/2024 del presidente Marco Arletti, con la conviviale alla Villa ‘La Personala’ di San Giacomo Roncole. Numerose le personalità lionistiche presenti oltre a molteplici ospiti, tra cui la scrittrice Rita Coruzzi e la regista Chiara Tilesi che hanno presentato il loro progetto ‘Guarda come una Donna’, volto a stimolare il raggiungimento di quella parità di genere ancora oggi negata. Nel corso della serata, il presidente Marco Arletti ha ricordato i più importanti service che sono stati portati a termine e che hanno visto impegnati i Lions ma anche liberi professionisti come nel caso degli screening per il controllo dell’Ambioplia svolti su più di 1600 bambini. La grande famiglia dei Lions si è anche arricchita di due nuovi soci Elisabetta Giocolano e Francesco Iotti. E’ stato anche conferito un importante riconoscimento lionistico, il Melvin Jones Fellow, al socio Luciano Pergreffi per il suo impegno a sostegno delle varie realtà scolastiche dell’Unione Terre d’Argine nel programmare e gestire diversi services legati al mondo della scuola. Dal prossimo 1 luglio, la presidenza del Club passa all’enologo Marco Facchini.

m.s.c.