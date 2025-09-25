Annata storica per il Modena. Gli under 12 arrivano in finale

Annata storica per la società Modena baseball & softball. Mini baseball dei coach Levratti e Moschin, concludono da imbattuti, a livello regionale Emilia Romagna. Gli Under 12 (foto), manager Martinelli e Lancellotti dopo un torneo da grandi protagonisti accedono alle finale nazionali, sfiorando i quarti, sono classificati 5° assoluti livello nazionale, ora giocano la Coppa Emilia Romagna. Per la società modenese grande gratificazione del lavoro fatto nelle ultime stagioni, con entusiasmo, sono arrivati tanto attesi prospetti giovanili di valore, per la stagione del grande rilancio, da giovanili alla nuova serie A, nel nuovo tempio del baseball Torri.

Gli Under 15 di Jeffrj Rofrano, molto rinnovati verso il futuro, giocano nella Coppa Emilia. Come gli Under 18 del coach Duarte dopo una stagione in crescita giocano nel banco di prova della Coppa Emilia Romagna. Softball gradita sorpresa del movimento modenese le ragazze under 16, vera fucina di giovanissime atlete coach Brandoli, tanta la esperienza e maturazione, verso il prossimo torneo 2026. Grande prestigio le ’ragazzine’ Under 13 Reggio & Modena, come squadra rivelazione sfiorano quarti di finali nazionali. Con accesso a Coppa Emilia: sabato 27 a Collecchio, domenica 28 in casa con Old Parma.

Giorgio Antonelli