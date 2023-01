Anni di botte, offese e umiliazioni: marito patteggia 18 mesi

L’ha percossa più e più volte con scope e spazzoloni ma anche con schiaffi, pugni e pizzicotti. Per lungo tempo le ha impedito di uscire di casa o comunicare con chiunque all’infuori di lui. Addirittura alla donna era proibito pure parlare con la figlia. Ieri l’uomo, un 70enne di Concordia difeso dall’avvocato Tullio Virgili ha patteggiato la pena a un anno e sei mesi di carcere. La sentenza di applicazione della pena è arrivata dopo un anno di percorso, effettuato dall’uomo all’interno del noto centro Ldv, Liberiamoci dalla violenza. Nel corso del trattamento l’imputato ha alla fine accettato la separazione dalla moglie: infatti dalle indagini è emerso come il 70enne la minacciasse di morte in caso di separazione. La donna, una 66enne, ha subito per lunghi anni maltrattamenti, umiliazioni, vessazioni. Dalle indagini è emerso infatti come l’imputato la denigrasse continuamente per il suo aspetto fisico, la offendesse e la picchiasse quotidianamente appunto con schiaffi, calci, pizzicotti, scope e spazzoloni: tutto ciò che trovava per casa. Alla donna era vietato uscire di casa e frequentare amici e parenti ed era anche costretta a rapporti sessuali. Dopo un inferno durato anni la vittima ha sporto denuncia e ieri il 70enne ha patteggiato la pena. Al termine del percorso nel centro Ldv l’anziano avrebbe alla fine ammesso le proprie responsabilità, dicendosi pentito. Nel frattempo, però, la vittima si è allontanata da quello che oggi è l’ex coniuge.