Anni di maltrattamenti. Segrega la compagna e le rompe il naso: 57enne in manette

Minacce di morte giornaliere, pugni sul volto, fratture, umiliazioni, privazioni e prevaricazioni. Sono tantissime le donne che, in questi giorni e spesso dopo anni di soprusi hanno denunciato le violenze subite tra le mura domestiche. Le risposte delle forze dell’ordine e della procura sono state immediate e sono scattate con il codice rosso le misure cautelari nei confronti dei responsabili. Solo negli ultimi due giorni sono stati allontanati o arrestati tre uomini violenti. Venerdì i carabinieri di Finale Emilia hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della procura, nei confronti di un 57enne indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate e aggravate. L’uomo è accusato di aver maltrattato per lunghissimi anni la ex compagna con percosse, minacce, ingiurie, umiliazioni e limitazioni alla libertà di movimento. L’indagato, in base a quanto emerso dalle indagini impediva alla vittima di avere frequentazioni esterne: le controllava il telefono, le vietava ogni tipo di relazione impedendole di allontanarsi dall’abitazione o di muoversi liberamente. Lo scorso 19 dicembre la vittima ha preso coraggio e ha presentato denuncia dopo che il 57enne l’ha brutalmente aggredita, colpendola ripetutamente con forti pugni al volto, rompendole il naso e causandole traumi per venti giorni di prognosi. Un giorno prima, giovedì, un’altra donna, sempre a Finale Emilia, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale con chiari segni di violenza domestica. Sul posto sono accorsi i carabinieri che, a seguito di accertamenti hanno trovato conferma ai gravi sospetti: la donna, infatti, era stata appena aggredita per futili motivi dal coniuge 53enne, che dopo una lite verbale l’aveva prima spinta a terra per poi sferrarle un pugno ad un orecchio e uno schiaffo al volto. Quando la vittima ha sporto denuncia, ha spiegato di aver subito diversi episodi di violenza in passato. "Spesso tornava a casa ubriaco – ha raccontato in lacrime – e mi picchiava oppure mi minacciava di morte". Nel tempo vi sarebbe stato un crescendo di condotte di prevaricazione alla presenza del figlio minorenne. Il Pm ha chiesto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e ieri il gip ha convalidato il provvedimento, disponendo per l’uomo, accusato di maltrattamenti e lesioni la misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e del divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed a uno dei figli ad una distanza inferiore ai 500 metri. Sarà invece controllato con il braccialetto elettronico un 52enne di Sassuolo nei confronti del quale è scattato venerdì sera il divieto di avvicinamento alla vittima, al suo nuovo compagno e ai luoghi frequentati dagli stessi. Ad eseguire l’ordinanza è stata la polizia di Stato. Il 52enne è accusato di stalking e lesioni personali nei confronti dell’ex convivente appunto e del suo nuovo compagno. Secondo le indagini, infatti, l’indagato aveva iniziato, sin dal 2018 a perseguitare la ex, costringendola a cambiare le sue abitudini di vita. Il 26 dicembre scorso il 52enne ha infine pedinato e aggredito fisicamente e verbalmente la coppia dinanzi ai figli minori, cagionando loro lesioni. Le indagini svolte dagli agenti del commissariato hanno permesso di ricostruire una lunga ‘storia’ di aggressioni fisiche, verbali, minacce e danneggiamenti ai danni delle due vittime. L’uomo sarà ora monitorato con il braccialetto elettronico.