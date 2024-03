Anno Accademico di Unimore. Celebrazioni e nuove sfide: "Ma servono alloggi e servizi"

È stato ufficialmente inaugurato l’848° Anno Accademico di Unimore. L’evento, che sottolinea l’avvenuta apertura delle attività didattiche di questa plurisecolare università, tra le più antiche d’Italia e d’Europa, si è tenuto ieri mattina al Teatro scientifico di Bibiena a Mantova, alla presenza di autorità civili, militari, religiose e di studenti e studentesse. Dopo l’ingresso del Corteo Accademico, accompagnato dall’esecuzione di brani affidati al Coro Unimore, e la lettura del messaggio del Ministro dell’Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini, la relazione del Magnifico Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro, ha preso il via con un sentito richiamo alla pace e al contrasto alla violenza.

"Un’Università multidisciplinare e ricca di storia, con oltre 26000 iscritti ai Corsi di Laurea e 2000 ai Corsi di III livello (in prevalenza giovani donne) e quasi 1700 unità di personale" ha sottolineato il Rettore di Unimore, in una relazione incentrata sul tema della sostenibilità. Un’università, inoltre, che guarda anche al benessere lavorativo: Unimore infatti, dal 2020 al 2023, ha registrato un incremento del personale del 16%; dato che nel solo 2023 si è attestato al +10%.

Tre, invece, i nuovi Corsi di laurea nell’Anno Accademico 2024-2025: Bioingegneria per l’innovazione in medicina, Scienze infermieristiche e ostetriche (con focus in assistenza territoriale e di comunità) e quello in Chimica verde e sostenibile.

Ma non è finita qui. Unimore pone grande attenzione ai servizi per studenti e personale. Accanto ai servizi collaudati e in costante evoluzione, quali l’AppMobile, le biblioteche, le iniziative sportive, l’attività di Counseling e il Supporto psicologico, "vi è assoluta necessità – sostiene il Rettore - di potenziare i servizi di mobilità e di mensa nonché la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili. Per questo è indispensabile un impegno ancora maggiore degli stakeholders e delle città nostre sedi, al di là dell’eccellente lavoro dell’Agenzia Regionale e della presenza di un Collegio prestigioso come quello della Fondazione San Carlo".

La conclusione della relazione del Magnifico Rettore è stata dedicata ai temi della riconversione ecologica dell’economia che, secondo l’approccio di Unimore, deve consistere in "costanti investimenti pubblici e privati a sostegno della ricerca nelle filiere innovative della green economy e, al contempo, nella promozione di una prospettiva di sviluppo non solo genericamente ’sostenibile’, ma orientato a spostare risorse e intelligenze verso l’economia circolare, e dunque servizi ecosistemici, turismo sostenibile, una re-infrastrutturazione diffusa nei settori della mobilità ecologica, delle energie alternative, del riuso e del recupero edilizio". Conclusa la relazione del Rettore, hanno preso la parola il Prorettore Vicario, Prof. Gianluca Marchi, il Prorettore per la sede di Reggio Emilia, Prof. Giovanni Verzellesi, il Presidente della Conferenza degli Studenti, Giacomo Zanni, e il Presidente della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, Dott. Giacomo Guaraldi.

È stata la Dott.ssa Emma Marcegaglia, Presidente e Amministratrice delegata di Marcegaglia Holding a concludere la cerimonia di inaugurazione.