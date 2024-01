Anno nuovo al Braglia. Non accadeva da 9 anni

Il Braglia non si addice all’anno nuovo. Almeno per quel che riguarda gli ultimi nove campionati (non prendiamo ovviamente in considerazione la stagione 2017/18, quella amara del fallimento), il computer che in estate ha disegnato i calendari ha fatto giocare infatti i gialli lontano da casa nella prima giornata del nuovo anno solare. Ci sarebbe stata, nel periodo preso in esame, una eccezione, quella della stagione 2021/2022, quando i gialli giocarono la prima gara appunto del 2022 battendo in casa la Fermana per 2 a 0, ma solo perchè per problemi legati al Covid vennero rinviate prima la trasferta a Reggio Emilia poi quella consecutiva a Teramo. Quindi, calendari ufficiali alla mano, per ritrovare al Braglia la prima gara di gennaio si deve tornare al 2013, quando i canarini allenati da Dario Marcolin furono battuti al quindo minuto di recupero dalla Ternana per 1 a 2. Detto ciò, la gara di sabato 13 contro il Brescia che si giocherà al Braglia sarà dunque in, almeno recente, controtendenza, la prima dopo tante trasferte avvenute dopo capodanno. E sempre analizzando queste nove gare fuori casa del 2014 al 2023, escludendo come detto prima il 2022 per il rinvio Covid, ci sono state poche gioie e parecchi dolori lontano dall’ombra della Ghirlandina. Un solo successo, nel 2021, di misura a Legnago grazie a quella indimenticabile punizione da distanza siderale di Sodinha, i due pareggi di Palermo nel 2014 e a Cittadella l’anno successivo, e cinque sconfitte, in ordine cronologico a Vicenza, Macerata, Carpaneto (nella stagione della serie D, ko che costò la panchina a Gigi Apolloni), ancora Vicenza e, ultima, quella di più o meno un anno fa sul campo del Frosinone. Tra meno di due settimane, quindi, si ricomincia. E ritrovare il Braglia a inizio anno, dopo le due trasferte non proprio da ricordare che hanno chiuso il 2023, potrebbe rappresentare la spinta per ripartire col vento in poppa.

a.b.