Anno Santo, folla in Duomo. Il vescovo invita alla speranza: "Necessaria come l’ossigeno"

"Abbiamo bisogno della speranza come dell’ossigeno per i polmoni e del pane e dell’acqua per il corpo". Ce lo ha ricordato l’arcivescovo Erio Castellucci che ieri pomeriggio in un Duomo gremitissimo ha aperto l’Anno Santo nell’arcidiocesi di Modena: secondo una stima, erano almeno mille i presenti, fra cui anche il sindaco Massimo Mezzetti e il suo predecessore Gian Carlo Muzzarelli, oggi consigliere regionale. Dalla ‘ritrovata’ chiesa di San Domenico, i fedeli sono arrivati alla cattedrale in processione, come "Pellegrini di speranza", tema del Giubileo 2025. Con il pastorale, don Erio ha battuto sulla porta del Duomo che è stata aperta. E al pellegrinaggio della vita ha dedicato la profonda riflessione della sua omelia per la Messa solenne.

Nel Vangelo di ieri, festa della Santa Famiglia, Maria e Giuseppe cercano Gesù dodicenne che hanno smarrito e lo trovano nel tempio a dialogare con i dottori. "Perché mi cercavate?", chiede lui. Allo stesso modo, la mattina del giorno di Pasqua, gli angeli si rivolgono alle donne accorse al sepolcro e chiedono "Perché cercate fra i morti colui che è vivo?". La nostra vita, insomma, è una continua ricerca, "ed è la speranza che ci fa camminare", ha aggiunto don Erio. Ma tante volte l’approdo alla speranza passa attraverso prove, difficoltà, ferite e addii. Come Maria e Giuseppe – ha detto l’arcivescovo – "sperimentiamo purtroppo in varie situazioni il pellegrinaggio dell’angoscia: un figlio che prende strade sbagliate, un coniuge che delude, un genitore che si ammala, un amico che tradisce..." E qualche volta ci sentiamo delusi anche dal Signore, ma solo perché "il Dio che non corrisponde alle nostre attese è quello che ci siamo costruiti autonomamente", come se Dio dovesse essere "un distributore automatico di grazie" o "il mago che risolve tutti i nostri guai". Ma noi "non siamo clienti, utenti o schiavi di Dio – ha proseguito don Erio –. Siamo figli di Dio nella reciproca libertà di una relazione d’amore".

E poi c’è il pellegrinaggio della compassione, come quello delle pie donne al sepolcro: anche nei lutti, nelle malattie, nei fallimenti e nei tradimenti "si possono innestare semi di vita". Le cronache quotidiane, fra guerre, disastri climatici, ingiustizie e violenze, mettono alla prova l’ottimismo, "ma la speranza cristiana è diversa dalle illusioni e dagli ottimismi – ha rammentato l’arcivescovo –. La speranza cristiana passa dal sepolcro, non cerca di aggirarlo, non si costruisce un sentiero alternativo privilegiato". E le donne, quando entrano nel sepolcro, vengono raggiunte dall’annuncio della resurrezione. E c’è anche un terzo pellegrinaggio, quello "dell’attrazione": "Il cammino della vita non si muove solo fra angosce e dolori, ma anche, grazie a Dio, tra bellezza e gioia", ha detto ancora don Erio. Quindi "la speranza cristiana non si alimenta solo delle ceneri delle brutture, ma anche e soprattutto del fuoco della bellezza". L’arcivescovo ha sottolineato che la speranza "non si può testimoniare con durezza, asprezza o intransigenza: anche se uno avesse ragione, quando attacca le persone e le offende in nome della verità, tradisce il Vangelo", e in queste parole noi leggiamo un messaggio rivolto a quanti, anche fra i cristiani, hanno un approccio ruvido o poco tollerante (lo stesso arcivescovo ha affrontato critiche).

"Rende invece ragione della speranza cristiana chi dalla sua vita, pur difettosa, lascia trasparire la gioia di appartenere a Cristo", ha concluso don Erio. E tutti i nostri pellegrinaggi, "che siano mossi dall’angoscia, dalla compassione o dall’attrazione, sono sempre abbracciati da Cristo risorto, la grande meta per la quale vale la pena di vivere, cercare, amare".