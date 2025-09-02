Anno scolastico, partenza in salita: "Trasporto pubblico a rischio. Mancano ancora troppi autisti"

Sul fronte dei trasporti l’inizio delle scuole si prospetta burrascoso. Nonostante le rassicurazioni di Seta, che dopo i disagi dell’anno scorso riguardo i bus aveva promesso un progressivo ritorno alla normalità, i sindacati dei trasportatori parlano di una situazione incerta che non lascia trapelare ottimismo. Secondo le sigle i nodi irrisolti riguardano essenzialmente la carenza di personale e la gestione dei turni di lavoro: due aspetti che non contribuiscono a rendere attrattivo il mestiere dell’autista e allo stesso tempo spingono tanti professionisti a rinunciare al loro ruolo.

"Da diverse settimane – spiega Alfonso De Gregorio, della segreteria Filt Cgil di Modena – sollecitiamo Seta affinché la ‘commissione turni’ sia calendarizzata in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni. Tuttavia, dal momento che l’incontro è stato rimandato dal 28 agosto al 4 settembre, tutto ciò che attualmente sappiamo proviene dal confronto con l’Agenzia per la Mobilità. Questo ritardo fa supporre una gestione disorganizzata da parte di Seta: il rischio è che il prospetto dei turni arrivi solo a ridosso dell’avvio delle lezioni, costringendo i sindacati a prenderne semplicemente atto, senza alcun margine di confronto. Inoltre – prosegue il sindacalista – temiamo che i problemi di organico restino gli stessi di un anno fa, con una cinquantina di autisti in meno rispetto al fabbisogno: al tempo, i nostri calcoli su Modena, parlavano 1.500-2.000 ore di straordinario al mese. A ciò si aggiunge il fatto che quest’anno diverse linee – 3, 5, 12 e 14 – subiranno modifiche, con il rischio di aggravare una mancanza cronica di organico che continua a non trovare soluzione.

Non si riesce a invertire questa tendenza perché la qualità della turnazione non rende il lavoro attrattivo. Se di fronte alle nostre sollecitazioni l’azienda si limita a nascondersi dietro alla normativa, ci troviamo in una situazione senza via d’uscita".

Anche secondo Cisl con l’inizio delle scuole si ripeteranno i disagi degli anni precedenti. "Lo scorso febbraio – ha fatto sapere Maurizio Denitto, leader di Fit Cisl Modena – i manager di Seta promisero al Comune di Modena e ai soci pubblici un piano per recuperare le corse tagliate, da far scattare in concomitanza con la partenza del nuovo anno scolastico. Siamo lontanissimi da quel risultato e chiediamo una sola cosa: rispetto per i pendolari, per gli studenti e le loro famiglie, per chiunque paghi a questa azienda un abbonamento e un biglietto. Va evitato il disastro del settembre 2024 – aggiunge Denitto – quando le scuole iniziarono nel caos prodotto dalle corse soppresse. La parola d’ordine è sempre la stessa: investire sugli autisti, e lo ribadiremo a Seta il prossimo 4 settembre, quando incontreremo la commissione turni dell’azienda. Vogliamo numeri e soluzioni serie per un inizio d’anno scolastico degno di questo nome. E chiediamo un piano di comunicazione efficace, per evitare nuove e amarissime sorprese ai pendolari. L’azienda è come paralizzata, abbiamo bisogno di una guida solida: la strada è quella di una guida che torni nelle mani dei territori di Modena, Reggio e Piacenza, proprio come ha ordinato la Corte dei Conti". Anche il sindacato Or.s.a Trasporti si aggiunge al coro di rimostranze nei confronti di Seta, annunciando uno sciopero per il 22 settembre. "Solo al deposito di Pavullo – denuncia il segretario regionale, Luigi Sorrentino – mancano ogni giorno più di dieci autisti che sono costretti a partire da Modena per coprire quei turni. Mentre la situazione resta drammatica, Seta non voler trattare con Or.s.a, nonostante a Modena siamo arrivati a rappresentare il 30% dei sindacalizzati in Seta".

Seta da parte sua, garantisce il massimo impegno per erogare i migliori servizi: "L’avvio dell’orario invernale rappresenta un momento impegnativo: quest’anno, poi, l’impegno è ulteriormente accresciuto a seguito dell’entrata a regime – dal prossimo 15 settembre – di un nuovo assetto del servizio urbano di Modena, i cui ultimi dettagli si stanno definendo in queste ore. Il lavoro, compresa la definizione dei turni degli autisti, è ormai completato. Seta conferma il suo massimo impegno per garantire l’erogazione del servizio programmato, con particolare riferimento alle tratte ed alle corse più utilizzate dagli studenti, che non hanno subito riduzioni in questi anni e avranno un’attenzione prioritaria". Infine, Seta conferma che "anche nei mesi estivi è proseguita l’assunzione di diverse unità di personale di guida già formato, così come l’attività di formazione di nuovi autisti attraverso l’Academy".