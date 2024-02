Annovi e Reverberi, Ruggero Ferrari nuovo direttore generale

Annovi Reverberi, azienda leader nella produzione di pompe a membrana, pompe a pistoni e sistemi per la pulizia, conferma che Ruggero Ferrari ha assunto il ruolo di direttore generale del gruppo. Nel suo percorso professionale Ruggero Ferrari vanta una pluriennale e comprovata esperienza nel settore industriale e la sua nomina riflette l’impegno continuo di Annovi Reverberi di rafforzare la propria struttura con una professionalità di alto livello che permetterà di guidare l’azienda in una fase di crescita e sviluppo strategico. Innovazione, internazionalizzazione e tematiche Esg resteranno i tratti salienti di Annovi Reverberi per il futuro e saranno ulteriormente rafforzati dall’esperienza internazionale di Ferrari. La sua nomina si inserisce in un contesto di grande crescita internazionale e di progetti ambiziosi. Il consiglio di amministrazione esprime la propria fiducia nella capacità di Ferrari di guidare Annovi Reverberi verso nuovi successi e di contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo del gruppo.