Annullata ’Moda Makers’: "Settore in crisi, niente evento"

L’edizione di maggio di Moda Makers, la fiera internazionale dedicata al fashion Made in Italy, è stata annullata. A darne comunicazione ufficiale è stata ModenaFiere (dove l’evento, realizzato per la prima volta nel maggio 2016 a Carpi, ha iniziato a svolgersi da novembre 2021). "ModenaFiere e la Camera di Commercio di Modena, in pieno accordo con il Carpi Fashion System, comunicano che è stato valutato come l’attuale congiuntura di mercato non sia tale da consentire di organizzare la prossima edizione di Moda Makers prevista per maggio 2024". "Una decisione presa a malincuore – afferma Marco Momoli, direttore generale di ModenaFiere – a seguito di una lunga riflessione e del confronto con i vari partner. L’obiettivo che aveva portato all’accordo tra le realtà era quello di riuscire a offrire a espositori e visitatori un evento che potesse avere un positivo ritorno in termini commerciali e di contatti sviluppati, entrambi elementi che, purtroppo, la situazione di mercato che si è venuta a sviluppare negli anni successivi alla pandemia sembra avere reso estremamente incerti e di difficile raggiungimento". Modenafiere, Camera di Commercio di Modena e Carpi Fashion System, "dopo approfondite valutazioni, hanno dovuto purtroppo prendere atto di tali mutate condizioni, ma qualora la situazione stessa evolvesse in senso diverso e più positivo saranno comunque pronti a rivalutare tale decisione". Immediato l’intervento di Carpi Fashion System, uno dei soggetti promotori di Moda Makers: "Al mutare dei tempi e delle condizioni, devono necessariamente cambiare le risposte, e per questo siamo al lavoro su nuove progettualità per sostenere le piccole e medie imprese del territorio nei percorsi di internazionalizzazione. Stiamo approntando nuove strategie, più vicine e utili alle realtà produttive dell’area di Carpi, e più in linea con le esigenze dettate dalla congiuntura attuale". Gli imprenditori carpigiani si sarebbero già ‘rimboccati le maniche’: pare, infatti, che le imprese stesse stiamo comunque organizzando un evento su Carpi negli stessi giorni in cui si sarebbe dovuta svolgere la fiera a Modena, e questo per consentire alle aziende del Distretto e non solo di poter comunque presentare le collezioni Primavera/Estate 2025.

"Certo – afferma un imprenditore – tutto questo lascia l’amaro in bocca visto quanto abbiamo creduto in Moda Makers, partita proprio dal ‘basso’, da noi imprese. L’intempestività della comunicazione rischia di penalizzare molti di noi, il tempo è poco, le idee ci sono, vediamo cosa di riesce a fare". Sul punto interviene anche Giulio Bonzanini, Lega: "Occorre una visione diversa, soprattutto ascoltando gli imprenditori che vivono sulla propria pelle difficoltà di questo momento, cogliendone le opportunità di rilancio e sviluppo del settore".