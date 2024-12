"Annunci online, la truffa è dietro l’angolo"

"Quando ci si mette in viaggio, disguidi e truffe potrebbero essere sempre dietro l’angolo". Sono diverse, infatti, le segnalazioni che lo sportello Sos Turista di Federconsumatori raccoglie durante l’anno, con l’obiettivo di offrire assistenza ai turisti che, valigie in mano, si ritrovano a fare i conti con spiacevoli avventure in qualsiasi parte del mondo. "I modenesi stanno iniziando a partire proprio in questi giorni – entra nel dettaglio Gabriella Guidetti –. In questi anni però, è bene sottolinearlo, la tipologia di vacanza è cambiata enormemente, così come i canali che le persone prediligono per prenotare il proprio soggiorno, in Italia o all’estero. A differenza del passato, infatti, l’attenzione si focalizza maggiormente verso le piattaforme online, dove vengono scelti molti più appartamenti rispetto agli hotel. L’attenzione però dovrà rimanere alta se non si vogliono avere brutte sorprese".

Guidetti, infatti, fa presente come siano "numerose e diverse le segnalazione che nel corso del tempo abbiamo raccolto in merito: persone che cadevano nella ’trappola’ e pagavano la somma direttamente all’host tramite un bonifico, magari per ricevere qualche sconto, uscendo di fatto dal sistema di pagamento ufficiale del sito, e perdendo così ogni tipo di garanzia. Pochi giorni prima della partenza, però, lo stesso host faceva sparire le proprie tracce: l’appartamento spesso non esisteva nemmeno, o altrimenti si trattava di strutture completamente diverse da quelle descritte. Insomma, per evitare rischi bisognerebbe sempre rivolgersi ad agenzie e portali affidabili, e diffidare da qualsiasi annuncio o richiesta non ufficiale".