Anpi accusa la giunta Greco: "Strumentalizza le foibe"

Ha lasciato dietro di sé un’onda lunga di polemiche la decisione dell’amministrazione di Mirandola di inserire nelle celebrazioni del ’Giorno del Ricordo’ la distribuzione gratuita alle scuole superiori dei fumetti Ferrogallico Edizioni, che – ha sottolineato la Cgil – "è una casa editrice vicina all’estrema destra". Ieri l’Anpi ha definito l’iniziativa "vergognosa esaltazione di chi attraverso le proprie pubblicazioni glorifica senza pudore alcuno il regime fascista". Ne abbiamo parlato con la presidente della sezione Anpi di Mirandola Caterina Dellacasa.

Come avete reagito alla scelta del Comune di Mirandola? "Siamo preoccupati. E’ giusto che l’amministrazione faccia iniziative per ricordare gli appuntamenti del calendario civile, ma la scelta di questa casa editrice ci ha lasciati esterrefatti perché l’editore è certamente figura nota per eventi e gesti che hanno portato a una condanna per apologia di fascismo".

Avete manifestato al Comune il vostro disappunto?

"Abbiamo scoperto dell’iniziativa la mattina stessa dalla polemica sollevata dalla Cgil. Pensiamo che potesse essere proposta tutt’altra bibliografica e invece è stata fatta una scelta, capiremo poi con quali modalità, molto precisa e questa è la cosa per noi più preoccupante".

Che interpretazione date a quello che è successo?

"Il Comune ha scelto di promuovere una determinata casa editrice. Non posso pensare sia stata una disattenzione, anche perché in altri momenti, in altre città, questa stessa casa editrice era stata oggetto di vibrate polemiche… cito per tutte Verona. Quindi ci sarà stata consapevolezza da parte dell’amministrazione sulla scelta del partner".

E’ stata una provocazione?

"Non lo so. Non riesco ad immaginare perché si possa fare una provocazione di questo tipo in un Giorno che viene ricordato da tante amministrazioni a prescindere dal colore politico".

Condividete la scelta di celebrare il Giorno del Ricordo?

"Il Giorno del Ricordo è per ricordare un evento storico, non solo le foibe, ma l’esodo istriano dalmata, quindi tutta la questione del confine orientale. Quello che non condividiamo come Anpi è la strumentalizzazione politica che viene fatta di questo Giorno del Ricordo".

Celebrereste il Giorno del Ricordo?

"Per come lo fanno tante altre amministrazioni sì. Non è in discussione il merito della celebrazione, ma la scelta di questa specifica casa editrice". L’Anpi nella sua nota parla di "tentativo di indottrinamento sconcertante e inaccettabile" da parte del Comune che, "dopo aver già dato segno di revisionismo storico" avrebbe ora ’abusato’ del filo diretto con le scuole. Mentre l’amministrazione respinge nuovamente le accuse specificando che si è "deciso di acquistare un numero limitato di copie di 3 libri: ’Foiba Rossa’, ’Una Vita per Pola’ e ’Nino Benvenuti’, donandole alle scuole come materiale didattico ad uso discrezionale". "Nessun volume sarà donato direttamente agli studenti". Ma l’Anpi invita tutti – dalla politica alle famiglie – a "condannare l’accaduto".

Alberto Greco