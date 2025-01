Ant e il nuovo ’Bosco della vita’. Saranno piantati oltre 40 arbusti

Dopo la piantumazione di alberi per ogni bambino nato nel 2023 nella zona di via Magellano a Magreta – l’iniziativa ‘un albero per ogni nato’ ha arricchito il territorio formiginese arricchito di oltre 9mila essenze arboree – arriva un’altra novità a sottolineare l’attenzione che l’amministrazione comunale di Formigine pone nei confronti del patrimonio verde e del territorio. La Giunta guidata da Elisa Parenti, nei giorni scorsi, ha infatti approvato una convenzione con la Fondazione Ant Italia Onlus per la realizzazione di un ‘Bosco della Vita e giardino degli insetti impollinatori’ presso il parco ‘Formigo’, ovvero l’area verde collocata tra via Grandi e via Giusti.

I ‘Boschi della Vita’ sono oasi alberate dedicate alla memoria e alla sensibilizzazione nei confronti dell’attività svolta da Ant, che si occupa principalmente di assistenza socio-sanitaria ai malati oncologici. Nello specifico, il progetto prevede la messa a dimora di 45 piante appartenenti a specie arboree e arbustive (con ipotesi di aumentare di altre quindici alberature), nonché la realizzazione del giardino delle api e degli insetti impollinatori attraverso un mix di erbe aromatiche, rose e trifoglio.

Il ‘Bosco per la Vita’ verrà realizzato entro la prossima primavera: "le finalità sociali di questo progetto – commentano con soddisfazione le assessore Giulia Malvolti e Giorgia Lombardo, che detengono le deleghe ai parchi e all’ambiente – si intrecciano idealmente con quelle ambientali, declinando in modo ampio quel concetto di sostenibilità che guida il nostro agire amministrativo".