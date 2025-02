Antenna 5G, Muzzarelli in Regione: "Da sospendere"

Se ne discuterà in Regione dell’antenna 5G che sarà installata nel cortile di una casa a Renno di Pavullo i cui lavori sono in corso e che ha creato proteste degli abitanti del luogo e di Piantacroce. Gian Carlo Muzzarelli, consigliere regionale del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione alla Giunta e chiede di sospendere i lavori e valutare un sito alternativo.

"La necessaria premessa – dice Muzzarelli – è che l’adeguamento della copertura delle reti di connessione è fondamentale per tutti i territori e ancora di più per l’Appennino che è geograficamente più lontano dai centri regionali. I lavori per l’antenna in questione sono iniziati in un’area in prossimità dell’aeroporto di Pavullo, abitata, e senza alcun preavviso per i cittadini, che si sono trovati da un giorno all’altro uno scavatore davanti a casa".

Muzzarelli fa presente che si tratta oltretutto di un’area sottoposta al vincolo paesaggistico che protegge la vallata del Castello di Montecuccolo e chiede alla Giunta regionale di valutare due opzioni: "una momentanea sospensione dei lavori per consentire un’ulteriore verifica dell’impatto dell’antenna sulle operazioni aeroportuali (l’installazione di questa struttura potrebbe aggravare la densità degli ostacoli già presenti, rendendo più complessa la gestione delle operazioni di decollo e atterraggio) e un confronto con Enac, con la società che sta installando l’antenna e con le autorità locali per individuare un sito alternativo per l’antenna stessa, che possa conciliare le esigenze di connettività con la tutela del territorio e la sicurezza aeroportuale".

w. b.