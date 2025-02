Antenna 5G, si blocca il cantiere: dubbi sulla posizione della struttura

È in pausa il cantiere per l’installazione di un’antenna 5G nel cortile di un’abitazione privata a Renno di Sopra. Sono emerse questioni che potrebbero portare a rivedere la realizzazione dell’infrastruttura tanto contestata dagli abitanti di Renno e Piantacroce. L’Unione dei comuni del Frignano ha ufficialmente sospeso i lavori della realizzazione dell’antenna per la durata di 60 giorni ed Enac e l’ente nazionale per l’aviazione civile ha formulato istanza di revoca all’autorizzazione in seguito a citazione dell’Aeroclub di Pavullo, gestore della struttura aeroportuale, che chiede la revoca dell’installazione dell’antenna sul prolungamento sud dell’aeroporto perché viziato nel merito e pertanto ritenuto inopportuno: interferirebbe con la superficie orizzontale interna dell’aeroporto e metterebbe anche a rischio la sicurezza della navigazione aerea in prossimità del centro abitato. La posizione dell’antenna sarebbe, infatti, collocata in prossimità della superficie di avvicinamento e decollo e prossima ai piani di rischio pubblicati nel 2019 approvati da Enac.

Viene fatto rilevare che questa criticità sarebbe ancora più grave se si considera il notevole aumento di traffico degli ultimi anni, anche in funzione delle attività internazionali che coinvolgono l’aeroporto e l’allungamento delle strutture aeroportuali verso Sud finalizzato a migliorare la coesistenza tra aeroporto e territorio. L’aeroporto di Pavullo è inoltre destinato all’attività didattica e di elisoccorso regionale. Anche la didattica aeroportuale sarebbe fortemente ostacolata dall’installazione dell’antenna. Infine risultano modificati anche i mappali oggetto della richiesta di installazione, che potrebbero avere fuorviato il parere espresso: ricadrebbero pienamente in zona di vincolo una volta aggiornati correttamente. Enac dandone opportuna comunicazione agli enti pubblici interessati ha affermato che, per istruire il processo di verifica necessita di 120 giorni. Anche il neo comitato di cittadini costituto di recente si dichiara fermamente contrario all’avanzamento dei lavori.

w. b.