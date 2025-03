"Anti-abortisti, presidio ideologico. Il Policlinico è un luogo di cura"

"Al Policlinico ci si deve occupare della salute delle persone, non c’è spazio per presidi ideologici". Questo il messaggio della raccolta firme organizzata dall’associazione studentesca Udu-More e da due studenti di Medicina dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con il supporto della Rete ProChoice. L’iniziativa, avviata lo scorso 14 gennaio, ha raccolto l’adesione di 2.085 persone tra studenti, specializzandi, docenti e personale tecnico-amministrativo. La petizione, appena chiusa, si pone come una risposta alla maratona ‘40 Days for Life’, l’iniziativa antiabortista recentemente avviata anche a Modena.

"Tali presidi rappresentano una forma di pressione psicologica nei confronti delle persone che accedono ai servizi sanitari e di chi vi lavora ogni giorno". Così, i firmatari chiedono che i luoghi di cura rimangano spazi neutri, "privi di influenze ideologiche che possano interferire con il diritto all’autodeterminazione del corpo". "L’accesso libero, gratuito e consapevole ai diritti riproduttivi, compresa l’interruzione volontaria di gravidanza, non può essere messo in discussione" affermano i promotori dell’iniziativa".

Udu-More e le altre realtà coinvolte chiedono strumenti legislativi per garantire che le strutture sanitarie restino spazi sicuri e laici, tra le quali l’istituzione delle ‘buffer zones’, ovvero aree protette intorno agli ospedali che impediscano manifestazioni che possano interferire con l’accesso ai servizi sanitari. "Siamo stati molto contenti della risposta che l’iniziativa ha avuto – commenta Sabina Sacchetti, Responsabile organizzativa Udu More –. Il mondo universitario si è dimostrato compatto nel prendere una posizione per la tutela dei diritti riproduttivi delle persone gestanti e nel riconoscere il Policlinico come luogo di cura che deve essere preservato da ingerenze esterne. La raccolta firme rappresenta un’occasione per ribadire che la scelta deve essere libera, informata e consapevole: l’autodeterminazione passa anche da un accesso semplice, sicuro e gratuito a un servizio come l’Ivg che dovrebbe essere garantito per legge".

Ottavia Firmani