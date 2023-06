Antica chiesa di San Francesco, 600 firme contro il progetto Petizione anche al Ministero

Circa seicento firme raccolte dal Comitato Pro San Francesco e dalla Associazione La Nostra Mirandola per chiedere una ricostruzione fedele di quel gioiello architettonico medioevale che è la chiesa di San Francesco. La petizione in calce all’appello "per ricostruire la chiesa del San Francesco come era e dov’era", di cui si sono fatti promotori Andrea Smerieri, Antonio Tirabassi e Nicoletta Vecchi Arbizzi, sostenuta anche dal consigliere provinciale Antonio Platis (FI), è già stata depositata il 20 giugno in Municipio, e il consiglio comunale ne discuterà a luglio. "Siamo estremamente soddisfatti per le sottoscrizioni raccolte in poche settimane" ha affermato Tirabassi. La medesima petizione è stata inoltrata ieri anche al Ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano "in quanto crediamo – aggiunge Tirabassi – che le Sovrintendenze debbano mettere un freno ai tentativi di alterare i monumenti originali". Concetto ribadito dalla Arbizzi che si è rifatta al convegno organizzato a Mirandola fin dal 2014 con i vertici di Italia Nostra ed illustri professori ed urbanisti, intitolato "Dov’era e com’era". A far discutere non sono solo i tempi di ripristino della antica struttura (risale al 1278 ed è tra le prime dedicata al santo), per la quale nel 2017 sono già stati stanziati 3 milioni di euro per il primo stralcio mai partito, ma anche il progetto proposto dalla società Gnosis Progetti di Napoli, risultata vincitrice nel concorso preliminare. Con la petizione si chiede di scongiurare la realizzazione del campanile "capitozzato, recuperando la configurazione originale con il tetto a cono e fisionomia elegante". Inoltre, "si esige una ricostruzione vicina all’originale per la parete sud".

Alberto Greco