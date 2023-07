Antica Filmeria Roma, al via la programmazione estiva con 14 film!

È uno dei pochissimi cinema in Appennino l’Antica Filmeria Roma, che si trova a Zocca sulla centralissima via Mauro Tesi, nello stesso fabbricato che ospita il BiBap, il bar frequentato da Vasco Rossi. Nel 2011 ospitò la primizia nazionale assoluta, il film documentario "Questa storia qua", sulla vita della rockstar zocchese. Nel 1998 ha assunto la configurazione attuale, con 100 posti e aria condizionata. Fino a mercoledì alle 21 sarà trasmesso Forever Young, di Valeria Bruni Tedeschi. Per chi vorrà gustarselo in lingua originale potrà approfittarne giovedì 6 luglio con inizio alle 21. Seguirà fino a lunedì ‘Il buco’, film del 2019 diretto da Galder Gaztelu-Urrutia, e quindi Mixed by erri, Ainbo (per bambini), e così via con altri 13 lungometraggi fino al 31 agosto. Info: 059 2403108.