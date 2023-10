Antico dipinto torna a splendere : "Restaurato il ritratto di Garavini"

In occasione del bicentenario di villa Tosi-Bellucci, sede del municipio di Vignola fin dal 1915, sabato 28 ottobre verrà presentato alla cittadinanza il restauro, a cura di Giuliana Graziosi, del ritratto dell’illustre vignolese Barlamo Garavini, datato 1837 ed eseguito da Tito Violi. L’intervento è stato realizzato con risorse di un privato cittadino che desidera rimanere anonimo. Il quadro sarà completo di cornice, realizzata e donata dalla stessa Giuliana Graziosi, che ne omaggerà anche una uguale a corredo del ritratto dell’architetto progettista della villa, Giuseppe Maria Soli, a suo tempo anch’esso restaurato a cura della stessa professionista. La presentazione del restauro si terrà nella sala consiliare del municipio dalle 17. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Mezaluna-Mario Menabue. In apertura sono previsti i saluti della sindaca Emilia Muratori e dell’assessora alla cultura Daniela Fatatis. A seguire gli interventi di Maria Giovanna Trenti dell’associazione Mezaluna che parlerà della Famiglia Garavini e in particolare di Barlamo, noto alle cronache locali per avere fatto una donazione-lascito a favore dell’ospedale di Vignola, di Graziella Martinelli Braglia che parlerà del pittore Tito Violi attivo all’interno dell’Accademia Atestina di Modena (direttore Adeodato Malatesta) e della stessa restauratrice Giuliana Graziosi. I presenti potranno poi ammirare i ritratti restaurati di Barlamo Garavini e di Giuseppe Maria Soli appesi nella cosiddetta Sala Giunta, al primo piano del corpo centrale di Villa Tosi-Bellucci. Villa Tosi-Bellucci nasce in origine come casino di caccia di una ricca famiglia di possidenti del territorio. E’ Giuseppe Bellucci a far costruire la villa su progetto del celebre architetto Giuseppe Maria Soli e ad affidare il ciclo pittorico al vignolese Pietro Minghelli, come attesta anche lo splendido mosaico pavimentale che si trova al piano terra dell’edificio che reca la scritta "Iosephus Bellucci f.f.a. (fecit facere anno) 1823".

