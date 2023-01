Antifascismo, si è spento Artali

Il Comitato provinciale di Modena della Fiap e il Circolo Fiap Mario Allegretti esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Mario Artali, presidente onorario della Fiap che ha svolto un ruolo determinante nella difesa dei valori dell’antifascismo e della Costituzione repubblicana. "La ricostituzione dei circoli di Modena e Castelfranco Emilia sono almeno in parte figli della sua costante attenzione e della sua amicizia - dichiara il consigliere nazionale Fiap, Paolo Ballestrazzi - di lui serbo un ricordo particolarmente vivido per la forte assonanza morale valoriale che ci accomunava; se la Fiap è ancora attiva e presente sul territorio nazionale lo dobbiamo a lui e alla sua tenacia. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, alla Fiap nazionale di cui fu presidente dal 2012 al 2021, alla Fondazione Aniasi e al Circolo De Amicis di cui era presidente".