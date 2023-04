Antifascismo, sindaco a muso duro "Il presidente La Russa si vergogni"

di Gianpaolo Annese

"Altro che ‘non c’è l’antifascismo nella Costituzione’. Si vergogni presidente La Russa: la Costituzione è l’antifascismo, l’antifascismo è alla base della Costituzione", tuona il sindaco Gian Carlo Muzzarelli nella piazza Grande gremita in questo 25 aprile che assume un significato politico particolare dopo le recenti esternazioni di alcuni esponenti del governo guidato da Giorgia Meloni e delle istituzioni.

Di fianco a don Luigi Ciotti, ‘l’invito’ dal primo cittadino di Modena rivolto dal palco al presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, incontra gli applausi dei presenti. La mattina si era aperta, dopo la messa in Duomo celebrata dal vescovo Erio Castellucci, con la deposizione della corona al Sacrario della Ghirlandina e il corteo per le vie del centro sulle note di ’Bella Ciao’ eseguite dalla Banda ‘Ferri’ che ha strappato applausi e lucciconi, anche nei più giovani. Tra le bandiere – oltre a quelle più prevedibili di Anpi, Cobas, Rifondazione comunista, Partito democratico – il vessillo del Movimento 5 stelle, il giallo e blu dell’Ucraina, uno di Forza Italia. Presenti al corteo anche il capogruppo della Lega Giovanni Bertoldi e Alberto Bosi (Alternativa popolare).

Muzzarelli nel suo intervento ha rivolto tra l’altro un appello ai giovani: "Indignatevi, incazzatevi quando il Paese non funziona, quando vi sentite traditi", quindi ha avvertito che è "in atto una precisa strategia di banalizzazione di questo fondamentale momento storico" e letto il pensiero di Regina, un bimba che le ha regalato un componimento sulla ricorrenza: "La libertà è dentro di noi e la dobbiamo coltivare – le parole della piccola – affinché diventi un forte albero che donerà i suoi frutti a chi ne ha realmente bisogno".

Tocca al presidente dell’Anpi Vanni Bulgarelli ricordare come la scelta cadde sul 25 aprile non perché in quella data fini la guerra, "ma perché registrò lo sciopero insurrezionale di popolo nel nord Italia che determinò la ritirata degli occupanti nazi-fascisti". In certi ambienti politici, ha puntualizzato Bulgarelli, "ci dicono che proprio non riusciamo a pronunciare la parola pacificazione, ma la pacificazione c’è stata già e si chiama Costituzione, amnistia per i reati commessi, la mancata epurazione dei fascisti dalla Pubblica amministrazione. Altra cosa è invece ‘l’equiparazione’ dei torti e delle ragioni che mettendo tutti sullo stesso piano ha un preciso obiettivo: cambiare la Costituzione antifascista perché ritenuta troppo di parte".

Interrotta spesso agli applausi anche la riflessione di don Luigi Ciotti presidente di Libera: "Sei milioni di persone in povertà assoluta vuol dire che il Paese non è del tutto libero. Antifascismo non può essere soltanto una parola, un’etichetta. Il grado di antifascismo è dato dalla capacità di realizzare quanto è scritto dalla Costituzione e la Costituzione è rimasta per troppi aspetti un citato quanto celebrato pezzo di carta". Suggestivo il passaggio sulla criminalità organizzata del fondatore di Libera: "Le mafie sono in buona salute, più forti di prima. Magistrati, prefetture, forze dell’ordine hanno dispiegato il massimo dell’impegno, ma è la politica che soprattutto deve contrastare la mafia attraverso la cultura, la scuola, l’educazione, la sanità, il lavoro". Pensiero finale anche per don Mattia Ferrari, cappellano di di Mediterranea, in un contesto che "criminalizza le ong".