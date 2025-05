Antonio De Masi. Lotta alla ’ndrangheta

Nel giorno del 33esimo anniverario della strage di Capaci, a Vignola Antonino De Masi presenterà il suo libro ’Inferi – la storia vera di un sopravvissuto alla ‘ndrangheta’. L’incontro è in programma venerdì alle ore 20.30, presso la Sala Montinaro del Polo della Sicurezza, in via Pertini 113. La serata sarà aperta dal saluto istituzionale della vice-sindaca Anna Paragliola che presenterà anche il cortometraggio ’Quarto Savona 15 a Vignola’ dedicato alla presenza a Vignola, il 21 marzo del 2023, della teca con i resti dell’auto dove viaggiava il giudice Falcone, alla presenza di Tina Montinaro, la vedova del caposcorta Antonio Montinario a cui appunto è stata dedicata la sala conferenze del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli. Antonino De Masi è un imprenditore calabrese di Rizziconi, un piccolo centro nella Piana di Gioia Tauro, noto per la sua battaglia contro la ’ndrangheta.