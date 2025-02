Antonio ed Emma i ragazzi più veloci di Modena

Si è conclusa al campo scuola di atletica l’edizione 37 del "ragazzo e ragazza più veloce di Modena". Questa originale iniziativa, che dobbiamo a Gianni Malaguti, è occasione unica per vedere tanti giovani modenesi in gara, sulla distanza di 60 metri indoor, con tanto di cronometraggio elettronico. Mercoledì avevano gareggiato gli studenti del secondo e terzo anno di 11 istituti medi inferiori, giovedì sono stati protagonisti quelli del primo biennio di 12 scuole superiori. La gara ha il patrocinio del Comune e la collaborazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, Uff.Scolastico Regionale e Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Modena. Per una volta i vincitori assoluti non sono i più "anziani" (2009) ma appartengono alla classe 2010. Si sono imposti infatti Antonio Esposito ed Emma Rambaldi, per i colori del Corni e del Fermi. Per Emma Rambaldi è un ritorno, dopo aver subito un serio infortunio proprio nell’edizione 2024. Un anno dopo è tornata in pista chiudendo davanti a tutti con il tempo di 8"13. Secondo posto per Olivia De Maria con il tempo di 8"21; si conferma sul podio anche Sara Barbieri, terza con 8"27. In campo maschile concede il bis, al photofinish, Antonio Esposito. Il vincitore ferma il cronometro sul tempo di 7"34, un centesimo meno di Dylan Rovatti; appena più indietro chiude Daniel Milo in 7"61; terzetto tutto targato Corni. I più veloci dell’annata 2009 sono Matilde Salsi (Sigonio) ed Edoardo Talignani (Corni). La Salsi ha chiuso con il tempo di 8"32 precedendo Matilde Scalise (8"44) e Sofia Monti (8"52). Nella gara maschile Edoardo Talignani (Corni) vince con il tempo di 7"40 davanti a Tommaso Bigi con 7"47. Terzo è Edoardo Damiani in 7"51. I record della gara sono di Chiara Cappi (2023, 7"78) ed Andrea Sighinolfi (2024, 7"18). 10 istituti sono riusciti ad ottenere i tempi necessari per entrare nella classifica a squadre:

1) Fermi 2) Selmi 3) Muratori San Carlo 4) Barozzi. CLASSIFICA SCUOLE MASCHILE 1) Corni 2) Fermi 3) Tassoni 4) Guarini 5) Barozzi 6) Sacro Cuore.

Giuliano Macchitelli