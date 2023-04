Antonio Lorenzini, un Giusto senza paura Documenti falsi nascosti nella protesi alla gamba

Lunedì 6 marzo 2023 ci siamo recati presso il Palazzo della Regione dell’Emilia-Romagna, a Bologna, per celebrare, assieme ad altri ragazzi appartenenti a diverse scuole della nostra regione, la ’Giornata nazionale dei Giusti dell’Umanità’.

Tale festività è stata proclamata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012 ed intende commemorare i giusti, ovvero coloro che hanno messo a rischio la loro vita per salvare gli ebrei durante la Seconda Guerra mondiale.

Ad oggi, sono stati riconosciuti oltre 20.000 giusti tra le nazioni, di cui 392 sarebbero italiani. Tra questi ultimi, ci rende orgogliosi ricordare un nostro concittadino, che si è distinto per l’aiuto dato ad una famiglia di origini ebraiche, Antonio Lorenzini, insignito del titolo di giusto il 12 aprile 2001, in ricordo del suo coraggio e dell’umanità dimostrata.

Nato il 10 maggio 1894 a Sassostorno, frazione di Lama Mocogno, Lorenzini partecipò alla Grande Guerra.

Tornato dal fronte con una gamba amputata, venne assunto presso l’ufficio anagrafe del suo paese.

Con l’aiuto della protesi, una gamba di legno, riuscì a nascondere i documenti d’identità che falsificava, fornendo un valido aiuto a diverse famiglie e a numerosi cadetti dell’Accademia di Modena.

È proprio a Lama Mocogno che la famiglia Colorni, ebrea di origini mantovane, lo avrebbe incontrato: è il signor Emanuele Colorni a raccontarci la sua storia e, senza nascondere commozione e gratitudine, ci rivela che, senza l’aiuto del caro Antonio, non sarebbe nemmeno nato.

Infatti, dopo il 1938, anno della promulgazione delle leggi antiebraiche in Italia, in seguito a quelle varate da Hitler a Norimberga nel 1935, la vita per molti ebrei italiani divenne impossibile: per questo motivo, nel 1943, anno dello sbarco degli Alleati nel sud Italia, i Colorni si recarono a Lama Mocogno perché, intenti a raggiungere Roma e necessitando di documentazione falsificata dovendo attraversare le linee tedesche, era giunta voce a Vittore, padre di Emanuele, che proprio lì dimorasse un uomo che li avrebbe potuti aiutare.

Tramutati i nomi originari di Vittore Colorni e Alba Morpurgo in Adolfo Torelli e Novellina Giordani, rispettivamente padre e madre del signor Emanuele, la famiglia poté giungere a Roma e mettere in salvo la vita dei suoi membri, nonché del piccolo Emanuele, ancora nel grembo materno.

Ringraziamo il signor Emanuele Colorni per averci raccontato con passione la sua storia e per

averci fatto capire quanto sia importante il valore della solidarietà.

Un sentito grazie va anche alle nipoti del signor Lorenzini, Annalisa e Marilena Lorenzini, per aver condiviso con noi la storia della loro famiglia, al sindaco di Lama Mocogno, Giovanni Battista Pasini, e alla Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Rossana Poggioli, per averci concesso questa preziosa opportunità.

Classe 3A di Lama Mocogno

Prof.ssa Serena Mancini