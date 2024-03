Antonucci: "La nostra lista non ci sarà alle elezioni"

"Nonantola Libera e il suo capogruppo non prenderanno parte alla competizione elettorale in occasione delle amministrative di giugno 2024". Con queste parole l’attuale consigliere comunale di opposizione Francesco Cosimo Antonucci ha ufficializzato la non partecipazione della lista che rappresenta alla prossima competizione elettorale per eleggere il nuovo sindaco. "Dopo un’attenta riflessione – spiega tra l’altro Antonucci in una nota - siamo giunti alla conclusione che non ci sono i presupposti per proseguire nel tentativo di costruire una coalizione di centrosinistra annunciata con comunicati nelle scorse settimane. Credevamo fosse possibile, unitamente alle altre forze che componevano il tavolo del centrosinistra, costruire una seria alternativa al Pd; purtroppo ci rendiamo conto di non essere sulla stessa linea d’onda di alcuni dei compagni di viaggio. Per questo abbiamo deciso non solo di non prendere posto in coalizione. Molti sono stati i contatti in questi mesi con i cittadini che avrebbero voluto unirsi al gruppo prendendo posto nella nostra eventuale lista. A queste persone, che ringrazio, daremo la possibilità di collaborare con i contenitori politici che più gli sono vicini ideologicamente. Per quanto riguarda me, dopo una sofferta decisione, ho scelto di non partecipare in nessun modo e in nessuna forma alla competizione elettorale. In questa scelta hanno pesato (ma non solo) anche le denunce pervenute a nostro carico e soprattutto a carico dei cittadini, simbolo di un Pd incapace di ascoltare e dialogare ma propenso piuttosto a sopprimere la critica. Ritengo che Nonantola Libera ed io concludiamo il percorso dignitosamente, e credo che abbiamo raggiunto gli obiettivi".