Anzani e Porro sul tetto del mondo

"Ripetersi non è mai facile". Lo ripete, appunto, come un mantra Simone Anzani, ripensando soprattutto alla sua vita, al film di quanto è successo tra il primo Mondiale, nel 2022, e questo secondo, nel 2025, nel quale capitan Giannelli gli ha consegnato il match point da trasformare, proprio perché Anzani più di chiunque altro meritava di chiudere un cerchio e un conto con la sorte che lo aveva privato delle Olimpiadi 2024 soprattutto, esami al cuore che non gli avevano consentito di guadagnarsi in tempo l’idoneità sportiva per i Giochi. Tutta acqua che adesso è arrivata a mare di un Mondiale che l’Italia ha vinto anche grazie a una sua prestazione straordinaria in finale, 9 punti, e al contributo prezioso dell’altro modenese della spedizione, Luca Porro. "Abbiamo rincorso tutta l’estate con una squadra, la Polonia, che ci ha sempre messo sotto e ci ha bastonato in finale di VNL – il commento di un Anzani commosso sia in campo che fuori –. Poi però abbiamo lavorato a testa bassa e abbiamo raggiunto questo obiettivo, è incredibile. All’inizio abbiamo giocato abbastanza male e poi abbiamo improvvisamente cambiato marcia. Questa è l’unicità di questa squadra: abbiamo trovato insieme quell’energia, quell’amalgama e quella serenità che ci ha poi permesso nelle altre partite di giocare una pallavolo speciale. Questa vittoria la dedico soprattutto alla mia famiglia: a mia moglie, alle mie bambine, ai miei genitori, a mia sorella, ai miei zii e agli amici che in questi due anni mi sono stati sempre vicino. Mi hanno supportato e sopportato, perché non è stato semplice e devo dirgli grazie. Grazie perché, forse, senza di loro non avrei avuto la forza di reagire che poi mi ha portato ad essere qui oggi, di nuovo sul tetto del mondo". Un tetto del mondo che, va rimarcato, è stato costruito mattone dopo mattone da Julio Velasco, colui che ha cresciuto il Fefé De Giorgi giocatore (e oggi ct) e il GianLorenzo Blengini allenatore della splendida Bulgaria arrivata fino all’argento.

Dal sindaco. I due campioni del mondo della Valsa Group saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella, assieme alla squadra maschile e a quella femminile, ma anche a Modena dal sindaco Massimo Mezzetti, che ieri ha scritto "li ospiteremo presto in Comune, per premiarli e ringraziarli".

Alessandro Trebbi