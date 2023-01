Anziana abbandonata, coniugi a processo

Abbandonata a se stessa, adagiata su un letto in corridoio in una situazione di degrado. E’ così che nel 2018 fu trovata un’anziana di 90 anni recentemente deceduta in una struttura, dove nel frattempo era stata trasferita. Ieri due coniugi originari di Sassari, ovvero le persone che avrebbero dovuto accudire l’anziana, sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di abbandono di persona incapace. La vittima, infatti, era anche affetta da demenza senile. I fatti sarebbero avvenuti a Montese nel 2018: in quella circostanza i carabinieri trovarono la donna, che già presentava fragilità psichiche in compagnia dei due figli minori della coppia, bimbi di circa 6, 7 anni. Ma pare che la 90enne spesso venisse lasciata sola, su quel letto in fondo ad un corridoio tra scatoloni e, pare, rifiuti. A segnalare il presunto stato di abbandono era stato il nipote che, inizialmente, si era rivolto proprio alla coppia di sardi, amici di famiglia, per chiedere loro se potessero occuparsi della nonna 90enne.