Anziana maltrattata da un’intera famiglia

Avrebbero maltrattato e aggredito fisicamente l’anziana madre e nonna, sottoponendola a continui dispetti e privazioni. I tre: due coniugi di 59 e 56 anni e il figlio della coppia, un 25enne sono stati ieri rinviati a giudizio con l’accusa di maltrattamenti. Secondo le accuse marito e moglie in concorso con il figlio, appunto. avrebbero maltrattato la madre dell’imuptata e quindi suocera del 59enne che li aveva ospitati presso la propria abitazione nella bassa modenese. I fatti risalgono allo scorso anno. In particolare – secondo quanto accertato – i due avrebbero preteso denaro dall’anziana sperperando le sue risorse economiche senza acquistarle neppure ciò di cui la donna necessitava, come i famraci. I due avrebbero preteso anche di essere serviti in tutto e per tutto, non contribuendo in alcun modo alle spese della gestione della casa e alle attività domestiche e rimproverando continuamente la presunta vittima quando si attardava anche a causa delle sue difficoltà motorie. Nel corso del tempo gli imputati le avrebbero anche rivolto diversi dispetti, impedendole di lavare i propri vestiti in lavatrice – ad esempio – per poi aggredirla verbalmente con svariati insulti. In un’occasione l’uomo l’avrebbe anche aggredita fisicamente, facendola cadere sul letto mentre la figlia avrebbe più volte minacciato di morte l’anziana madre, denigrandola e lanciandole contro alimenti e una sedia; dopo che l’anziana li aveva chiusi fuori casa. I reati risultano aggravati dall’essere sati commessi in condizioni di minorata difesa della persona offesa vista l’anziana età della donna. Ora i tre affronteranno il processo.

Valentina Reggiani