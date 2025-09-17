Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Modena
CronacaAnziana maltrattata da un’intera famiglia
17 set 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
Anziana maltrattata da un’intera famiglia

Avrebbero maltrattato e aggredito fisicamente l’anziana madre e nonna, sottoponendola a continui dispetti e privazioni. I tre: due coniugi di 59 e 56 anni e il figlio della coppia, un 25enne sono stati ieri rinviati a giudizio con l’accusa di maltrattamenti. Secondo le accuse marito e moglie in concorso con il figlio, appunto. avrebbero maltrattato la madre dell’imuptata e quindi suocera del 59enne che li aveva ospitati presso la propria abitazione nella bassa modenese. I fatti risalgono allo scorso anno. In particolare – secondo quanto accertato – i due avrebbero preteso denaro dall’anziana sperperando le sue risorse economiche senza acquistarle neppure ciò di cui la donna necessitava, come i famraci. I due avrebbero preteso anche di essere serviti in tutto e per tutto, non contribuendo in alcun modo alle spese della gestione della casa e alle attività domestiche e rimproverando continuamente la presunta vittima quando si attardava anche a causa delle sue difficoltà motorie. Nel corso del tempo gli imputati le avrebbero anche rivolto diversi dispetti, impedendole di lavare i propri vestiti in lavatrice – ad esempio – per poi aggredirla verbalmente con svariati insulti. In un’occasione l’uomo l’avrebbe anche aggredita fisicamente, facendola cadere sul letto mentre la figlia avrebbe più volte minacciato di morte l’anziana madre, denigrandola e lanciandole contro alimenti e una sedia; dopo che l’anziana li aveva chiusi fuori casa. I reati risultano aggravati dall’essere sati commessi in condizioni di minorata difesa della persona offesa vista l’anziana età della donna. Ora i tre affronteranno il processo.

Valentina Reggiani

ViolenzaMaltrattamenti