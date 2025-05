Anziana morta . La pista dei soldi: al vaglio i prelievi dal libretto bancario

Da una parte gli accertamenti sulla salma e dall’altra conti, libretti e prelievi ai raggi x. Sono le due direzioni in cui si sta instradando l’inchiesta sul dramma di Lidia Ardizzoni, la novantenne il cui corpo è stato nascosto per quattro mesi in garage dal figlio che, per sua stessa ammissione, voleva continuare a percepirne la pensione. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella serata di lunedì a Scortichino. Il corpo della pensionata, morta per cause naturali il 4 gennaio, era stato trasportato nella rimessa della villetta al civico 70/D di via Provinciale, avvolto nel cellophane e nascosto sotto coperte, cuscini e la rete di una branda. A trovarla sono stati i carabinieri, indirizzati da alcune informazioni raccolte in paese. Alla vista delle divise, il figlio 54enne Massimiliano Poletti ha ammesso tutto. Ora l’uomo risulta indagato insieme alla compagna Enrica Cavana, di un anno più giovane. Il sostituto procuratore Sveva Insalata ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, ipotizzando i reati di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato.

Al momento i punti fermi sembrano essere essenzialmente due. Primo, la morte dell’anziana sarebbe riconducibile a cause naturali. A constatarla era stato infatti il 118 il 4 gennaio, quando era stato chiamato a casa della pensionata. Da quel momento in poi, però, i familiari non hanno svolto i passaggi successivi e le comunicazioni necessari a seguito di un decesso. Secondo, le ragioni che stanno dietro al macabro gesto. Stando alle prime ammissioni, Poletti avrebbe agito in questa maniera perché stava attraversando da tempo gravi difficoltà economiche. Il suo lavoro da rappresentante di prodotti da bar e il lavoro della compagna evidentemente non bastavano a far quadrare i conti e la pensione dell’anziana madre era probabilmente diventata una fonte di sostentamento fondamentale per la sua famiglia.

Le indagini proseguono dunque sugli altri fronti già accennati, a partire da quello medico legale. Nelle prossime ore verrà conferito l’incarico per l’autopsia. La scelta della procura è caduta su Raffaella Marino, che potrebbe essere affiancata nelle operazioni da un genetista forense. Dall’altra parte, gli accertamenti dei carabinieri si stanno focalizzando sul lato ‘economico’. Durante l’intervento nell’abitazione alle porte del paesino è stata sequestrata documentazione relativa ai prelievi effettuati nel corso di questi quattro mesi dal libretto postale di Ardizzoni. Tutti elementi che saranno utili agli inquirenti per cercare di ricostruire i dettagli dell’accaduto e trovare riscontro a quanto riferito dal principale indagato.

All’indomani della notizia, sconcerto e incredulità la fanno da padroni tra gli abitanti di Scortichino che poco conoscevano quella famiglia trasferitasi nel 2003 da Mirandola, nel Modenese, ma da sempre schiva e riservata. Da circa un anno, Poletti e la compagna si erano trasferiti a casa della madre del 54enne, dopo aver lasciato, sempre per problemi economici, la villetta attigua poi andata all’asta. Conducevano una vita molto ritirata ed erano poco conosciuti nella frazione. Dell’anziana tutti conservano un ricordo positivo. "Gentile, generosa e legatissima al figlio". Quello stesso figlio che, spinto verosimilmente dalla disperazione di un momento non semplice, in un giorno d’inverno ha trasformato il garage di casa e una manciata di coperte nella tomba di quella madre che tanto lo aveva amato.