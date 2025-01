Anziana travolta da un’auto sotto casa

Terribile incidente venerdì pomeriggio a Castelfranco Emilia, in via Circondaria Sud. Una 71enne è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada a pochi passi dalla propria abitazione. La dinamica non è ancora chiara: sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale che si stanno ora occupando degli accertamenti. L’incidente si è verificato poco dopo le 17 di venerdì. Pare che l’anziana stesse rientrando a casa a piedi quando è stata investita dall’auto, che sopraggiungeva in quel momento.

La donna – a causa del violento impatto – è stata sbalzata a metri di distanza per poi finire rovinosamente sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso alla 71enne e sul posto in pochi minuti sono intervenuti gli operatori del 118 con automedica e ambulanza.

La donna è stata poi stabilizzata sul posto è trasferita d’urgenza all’ospedale di Baggiovara dove è stata sottoposta agli accertamenti sanitari di rito. Le condizioni della 71enne sono purtroppo molto gravi e la donna è ora ricoverata in terapia intensiva. La prognosi è riservata.

Ora sono appunto in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’investimento. Non si esclude che l’automobilista non si fosse accorto della presenza della donna sulla strada, che stava appunto attraversando a pochi metri da casa.

Attimi di grande paura, quindi, quelli vissuti venerdì pomeriggio a Castelfranco: secondo i dati raccolti durante l’anno appena conclusosi, infatti, i pedoni risulterebbero tra le categorie maggiormente colpite negli incidenti sul nostro territorio provinciale.

Valentina Reggiani