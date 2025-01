Anziani al cinema Victoria. Oltre 114 ospiti delle strutture spettatori speciali di Thelma

Andare al cinema e tornare un po’ bambini, con lo stesso entusiasmo e la stessa trepidante attesa. Quella di ieri, al cinema Victoria di Modena, è stata una mattinata di emozioni, in compagnia degli anziani di vari centri, diurni e non solo, o strutture di residenza, di Modena. La vulcanica fantasia e intraprendenza della direttrice del cinema, Jessica Andreola, ha colpito ancora: "E’ la terza volta che, in collaborazione con il comune di Modena, organizziamo queste mattinate con i nonnini e le nonnine delle varie strutture. Erano ben 114, e sono venuti a vedere ‘Thelma’, la storia (vera) di una nonna over 90 super vitale. È stato straordinario!".

Come racconta Jessica, tutto è nato durante un suo viaggio aereo verso New York: "Tra i film che ho visto durante il volo, c’è stato ‘Thelma’: mi sono innamorata subito della pellicola e del messaggio che vuole comunicare. Il mio primo pensiero è stato quello di farlo vedere ai ‘nostri Signori e Signore del mattino’: scesa dall’aereo ho chiamato subito la mia collaboratrice perché si mettesse in contatto con il Comune".

La storia narra di una vecchietta truffata che vuole recuperare quello che le è stato sottratto: "Un mix di dolcezza e divertimento – prosegue Jessica – li vedevo ridere ed ero felice, secondo me si sono immedesimati anche nelle battute, erano davvero coinvolti, facevamo i commenti".

E’ la terza volta che gli anziani vanno al cinema Victoria: lo scorso anno a vedere ‘C’e ancora domani’ e ‘Ferrari’. "Percepisco in loro la stessa emozione provata dai bambini che devono andare in gita: la preparazione il giorno prima, poi il salire in autobus, arrivare qui. Li ho accolti alle 9.15 ma il film è iniziato alle 10, perché bisogna rispettare i loro tempi, usare l’ascensore se hanno la carrozzina o il deambulatore, accompagnarli con dolcezza e pazienza. Momenti preziosi per loro, ma molto di più per noi".

In particolare, Jessica racconta di uno di loro, il signor Paolo: "Abbiamo scoperto che, da giovane, faceva il proiezionista! Così lo abbiamo accompagnato nella cabina di proiezione per fargli vedere come è adesso e come sono cambiate le cose mentre lui ci raccontava del suo passato. E’ stato per tutti noi uno dei momenti più arricchenti di sempre: quando poi mi ha detto che aveva proiettato ‘Mary Poppins’, io sono scoppiata a piangere dall’emozione!".

"Un signore di 90 anni mi ha detto: ‘Ci vediamo anche tra 10 anni!’, che tenerezza e che voglia di vita, hanno tanto da insegnarci, per me quelle con loro sono mattinate bellissime, anzi lo terrei con me tutto il giorno, anche quelli all’apparenza un po’ più burberi".

E il nome per queste mattinate? "Per ora sono i miei ‘Signori e Signore della mattina’, poi quando avrò trovato il nome adatto, battezzerò anche questo appuntamento così speciale".

