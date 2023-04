Anziani, assistenza a rischio "Nelle Cra voragine da sei milioni Così i servizi saltano: intervenite"

di Gianpaolo Annese

Una nave che viaggia con una falla enorme e il cui destino, se non si decide di intervenire, sembra segnato. "A Modena e provincia sono una ventina le strutture per anziani gestite dalla cooperazione. Operano con un disavanzo complessivo stimabile in oltre 6 milioni di euro, che diventano 74 milioni se si allarga la visuale all’intera Regione". Il dato catastrofico lo forniscono Agci imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà e Legacoopsociali, gli organismi di rappresentanza aderenti alle tre principali centrali cooperative, che – rivolgendo più che un appello un grido di aiuto alla Regione – hanno calcolato la spesa ad personam di prestazioni di cui ci sarà sempre più bisogno considerando l’aumento della popolazione over 65.

"Per ogni anziano assistito in struttura le cooperative sociali modenesi perdono circa 11 euro al giorno. Questo vuole dire per una Cra (Casa residenza anziani) da 75 posti una perdita di 300 mila euro all’anno". Da qui i sei milioni complessivi calcolati sulla ventina di strutture presenti che condurranno le cooperative sociali modenesi a chiudere in pesante rosso il 2022. "Lo stesso problema riguarda i servizi residenziali per i disabili, i centri diurni per anziani e disabili e i servizi di assistenza domiciliare, anche questi in perdita".

Sono a rischio la qualità e la tenuta complessiva di un sistema "che offre servizi a migliaia di persone fragili e che impiega migliaia di addetti", avvertono le tre associazioni. "L’offerta rivolta a persone anziane e disabili, sostenuta per anni dalla collaborazione tra Regione e cooperazione, rischia di ridursi e alcuni servizi potrebbero addirittura scomparire".

Durante la pandemia, proseguono, "pur di garantire la continuità, abbiamo pagato un prezzo altissimo, sia dal punto di vista sanitario (con centinaia di operatori contagiati) che economico. Il modesto adeguamento delle tariffe riconosciuto nei mesi scorsi (tre euro al giorno per ogni utente delle strutture residenziali, 0,80 per i centri diurni) ha dato un po’ di ossigeno, ma è purtroppo insufficiente a coprire le perdite di bilancio che la quasi totalità delle cooperative dovrà far approvare dalle ormai prossime assemblee dei soci".

Pesano in particolare i costi di gestione: "Materie prime, servizi alberghieri (ristorazione, lavanderia, pulizie), energia elettrica e gas (rincari del 170% tra il 2021 e 2022), carburanti e figure professionali (peraltro, sempre più difficili da trovare), in particolare quelle sanitarie, con costi molto superiori ai rimborsi stabiliti dalla Regione". L’unica speranza delle cooperative sociali è affidata alla riforma dell’accreditamento: "Siamo certi che risponderà meglio ai nuovi bisogni sociali dei cittadini e produrrà anche risparmi di costi. Chiediamo con urgenza l’adeguamento delle tariffe che riguardano i costi sanitari, oggi non minimamente coperti, come anche del lavoro delle figure sanitarie e riabilitative (tariffe ferme dal 2013), i cui livelli economici attuali rendono i servizi insostenibili".