Anziani assistiti in mansarda: assolta dalle accuse

L’accusa era pesante: infatti era finita alla sbarra per maltrattamenti.

Per gli inquirenti aveva trasformato la propria abitazione in una residenza per anziani, pur non avendo alcuna qualifica o autorizzazione e – sempre secondo l’accusa – aveva abbandonato a loro stessi quattro anziani non autosufficienti. Il pm aveva chiesto una condanna a cinque anni di carcere ma ieri l’imputata, una operatrice sanitaria di 55 anni di Novi di Modena, è stata assolta perché il fatto non sussiste.

Le motivazioni della sentenza sono attese tra quindici giorni. Quando la polizia municipale, all’epoca dei fatti (marzo 2019) entrò nell’abitazione della donna, scoprì come i quattro anziani ospiti – tutte persone con forme di demenza gravi, allettate e non autosufficienti –, fossero sistemati in altrettanti letti in mansarda. In quella occasione erano stati segnalati problemi igienico-sanitari.

Era stato il Comune di Novi a comunicare la situazione ad un nucleo ispettivo e inizialmente il procedimento era stato aperto nei confronti della donna per il reato di abbandono di anziani. Successivamente il pm Niccolini aveva aggravato il capo di imputazione, che è passato a quello di maltrattamenti.

La difesa, ovvero l’avvocato Marco Malavolta, alla luce della modifica dell’imputazione, aveva chiesto il rito abbreviato e ieri, alla fine, è arrivata l’assoluzione per l’operatrice socio sanitaria. "Sono felice per la mia cliente – dice il legale – questa sentenza fa giustizia ad una persona che ha sempre agito con dedizione e cura delle persone anziane che seguiva. Per lei finisce un periodo di sofferenza".

v.r.