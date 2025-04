Anziani con disturbi della memoria ospiti del museo Ferrari

Il progetto Dementia Friendly Community DFC, promosso dalla Federazione Alzheimer prosegue il suo percorso nel distretto ceramico con una visita guidata al Museo Ferrari di Maranello, che ha accolto un gruppo di anziani con disturbi della memoria accompagnati da familiari, volontari e operatori dell’Officina della Memoria, esperienza nata a Formigine nel 2022.

La visita è inserita tra le iniziative del progetto - cui collaborano l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl di Modena e Ass.S.De., l’Associazione Sostegno Demenze - grazie alla disponibilità del Museo e di due esponenti del Gruppo Pensionati Ferrari, che hanno affiancato i partecipanti nel corso della visita.

Nato nel 2019 a Formigine, il progetto è stato in seguito ampliato a Maranello, Sassuolo e Fiorano con l’obiettivo di sensibilizzare l’intera comunità sul tema della demenza e dei disturbi di memoria attraverso una serie di iniziative finalizzate a creare contesti amichevoli ed accoglienti, per le persone che affrontano questa condizione quotidianamente e per i loro familiari.

Nel corso del tempo il progetto, che ha visto la collaborazione di diverse associazioni di volontariato, ha coinvolto sul territorio operatori delle attività commerciali, farmacisti, agenti di Polizia locale, docenti e alunni delle scuole superiori, tra incontri, eventi culturali, seminari e attività ricreative legate alla storia di vita della persona, anche tramite esercizi di stimolazione cognitiva e motoria.