"Anziani costretti a ballare al freddo"

"E’ almeno tre sabati che rimaniamo al freddo in palestra mentre svolgiamo le nostre attività. Considerando che partecipano anche diversi novantenni, e che le nostre iniziative sono rivolte soprattutto agli anziani, chiediamo che i gestori intervengano in maniera definitiva e risolutiva, affinché non si ripetano simili episodi". A parlare sono la presidente e il vicepresidente dell’associazione Nonantola Ballando Aps, che organizza appunto al sabato sera appuntamenti aggregativi pensati per un pubblico "over". "E’ da tre mesi – continuano presidente e vicepresidente – che il problema alla palestra di via Marzabotto 33 sta andando avanti. Già avevamo fatto presente la questione al Comune e ci era stato concesso, vista la tipologia di pubblico, di avere un grado in più anziché i 19 di legge. Tuttavia, nelle ultime settimane il problema è precipitato, anche perché ha cominciato a fare più freddo. Lo scorso sabato pomeriggio, un tecnico di Sinergas è venuto sul posto e ha misurato 17,5 gradi all’interno della palestra, anziché i 19 di legge o i 20 che avremmo dovuto avere. E l’impianto di riscaldamento era in funzione fin dal mattino, ma appunto non produceva calore. Ci siamo quindi trovati con diversi ospiti che hanno dovuto indossare il cappotto". Ma il problema non è solo questo. "Vista la situazione – proseguono presidente e vicepresidente – stiamo anche subendo gravi danni come associazione. Rispetto alle 120–130 persone che partecipano normalmente alle nostre serate, le ultime volte ne sono venute 65 e 74. Tuttavia, per noi i costi di gestione rimangono sempre gli stessi, perché ad esempio le orchestre dobbiamo pagarle indipendentemente dal numero degli ingressi. Quindi, rischiamo di andare pesantemente in rosso". I vertici dell’associazione non hanno escluso altre azioni, se il problema dovesse continuare.

m. ped.