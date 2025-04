Anziani derubati, condannata falsa dottoressa

Con astuzia e viltà era riuscita ad insinuarsi nella vita di un’anziana coppia, presentandosi come parente di una vecchia amica di famiglia ma anche come medico esperto. Via via aveva iniziato a far visita ai pensionati sempre più spesso per poi ottenerne la fiducia, arrivando a gestirne inizialmente l’organizzazione quotidiana, le cure mediche, le badanti per poi mettere mano sull’intero patrimonio finanziario, intascandosi così 130mila euro. La donna, una 50enne di Castelfranco era stata arrestata due anni fa dai carabinieri per circonvenzione di incapace, truffa aggravata e falso in atto pubblico, essendosi spacciata come medico chirurgo, laureata con 110 e lode all’università di Bologna. Ieri la donna è stata infine condannata a tre anni di reclusione e il giudice ha riconosciuto una provvisionale esecutiva di 60mila euro per gli eredi delle vittime, nel frattempo decedute.

I fatti sono avvenuti tra il 2018 e il 2019 a Castelfranco. In base a quanto emerso dalle indagini, l’imputata era riuscita a convincere le vittime, che all’epoca dei fatti avevano 89 e 95 anni, che solo lei sarebbe stata in grado di tutelarle. All’epoca i nipoti della coppia non si erano subito resi conto della situazione. A quel punto la 50enne aveva indotto i coniugi a rilasciarle una procura generale di cui si era avvalsa per prelevare ingenti somme dal loro conto corrente, per importi di anche 25mila euro mensili.

La banca, visti i prelievi sospetti, aveva fatto partire una segnalazione ed erano scattate le indagini dei carabinieri che hanno messo in luce come, nel frattempo, l’imputata si fosse pure fatta nominare erede in testamenti poi sequestrati ed annullati.

Ieri per la donna è arrivata la condanna oltre all’interdizione dagli uffici. Nel corso del procedimento è emerso come la stessa avesse truffato anche un’altra coppia di anziani, sottraendo loro 120mila euro. Ora la 50enne è ai domiciliari.

"Scritta una bella pagina di Giustizia in una vicenda che finalmente è giunta al termine – commenta l’avvocato dei nipoti delle vittime, Fabio Bazzani. I famigliari pur consapevoli delle inconsistenze patrimoniali dell’imputata, hanno inteso ugualmente proseguire l’azione affinché un fatto così riprovevole e comunque complesso non rischiasse di restare impunito o sottovalutato. Il tribunale, con la propria sentenza, ha mostrato di aver considerato il patimento delle vittime espresso nella partecipazione al dibattimento". Nel corso delle perquisizioni e sequestri a casa della 50enne erano state trovate almeno 12 lauree false.

Valentina Reggiani