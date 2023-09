Anziani e disabili prigionieri in casa: senza ascensore 9 palazzi su 10

Modena, 27 settembre 2023 – “Sono cardiopatica, se scendo e risalgo le scale poi per qualche giorno devo stare a riposo e non posso uscire. Mi fa compagnia il cagnolino". Non sono pochi nelle condizioni di Silvia, 77 anni, residente in zona Policlinico.

Molti modenesi alla lunga rischiano di rimanere prigionieri in casa. Grossomodo nove palazzi su dieci non hanno l’ascensore. Il dato fa impressione e a fornirlo è l’ex assessore all’Urbanistica della giunta Pighi Daniele Sitta nel suo libro ‘Un’altra strada’ laddove, a proposito della città del futuro, scriveva: ’Non si tratta solo di pensare a quali parti della città rigenerare, ma di sviluppare una città dove anziani o chiunque abbia difficoltà motorie non si trovi segregato in casa. Sembra incredibile, ma il 90 per cento del patrimonio abitativo esistente non è dotato di ascensore’.

Una sciagura se si pensa che l’età media dei modenesi è in continuo aumento come attestano le statistiche comunali, secondo la quale siamo passati da una media di 45,1 anni del 2016 ai 46 di oggi. I cittadini italiani che vivono a Modena sono meno giovani (in media 47,9 anni) rispetto agli stranieri (35,9 anni). Cresce anche la percentuale di over 65enni (che rappresentano il 14,5 % del totale, sei anni fa costituivano il 14,1 %) così come sale l’indice di vecchiaia, ovvero la quota di anziani residenti rispetto ai cittadini minori di 15 anni: il valore è balzato da 174,8 del 2016 all’attuale 194.

Parecchi anziani che vivono ai piani alti dei palazzi escono pochissimo e quando devono farlo per assoluta necessità hanno bisogno dell’aiuto di un parente (se presente) o di appositi servizi a pagamento. In teoria è possibile almeno per alcuni complessi esistenti prevedere la realizzazione di un ascensore, ma i costi sono elevati e i contributi pubblici fanno quello che possono.

Tornando alla signora Silvia, ha acquistato la casa quando ancora in zona il Policlinico non c’era l’ospedale: "Col tempo è diventata una zona di servizi e quando ero giovane mi spostavo ovviamente tranquillamente. Adesso mio marito è deceduto, non abbiamo figli e con i parenti i rapporti sono rari".

Le storie di Silvia e Franco

La donna vive al secondo piano: "Il mio cagnolino mi fa compagnia durante la giornata. Non posso uscire perché ho problemi respiratori e sono cardiopatica". Le scale diventano una montagna ardua da scalare, anche con la bombola d’ossigeno. "Se scendo e risalgo le scale un giorno, devo poi riposarmi per due-tre giorni. Quindi devo programmare le uscite in base a quello che devo fare".

Ad assicurarle la spesa è l’assistenza domiciliare del Comune oppure si affida al negoziante sotto casa gestito da ragazzi pakistani "che mi portano la spesa su". App della spesa a domicilio? "Non so, io ho questo telefono". E mostra un cellulare Nokia.

Anche per il signor Franco, 89 anni, la vita al terzo piano in zona Morane è sempre più dura: "Abito da solo, quando ero giovane facevo il commerciante. Le scale le posso fare in teoria, ma mi pesano, l’età si fa sentire. Le salgo al massimo una volta al giorno, poi non è che abbia tanti amici qui intorno…".

Come avere i contributi per l’ascensore

Ma volendo è possibile ricevere contributi pubblici per installare un impianto? La risposta è sì, esistono finanziamenti statali e regionali – per concorrere alla spesa di ascensori ma anche semplici e meno costosi montacarichi e montascale – che transitano attraverso il Comune (non sono quindi risorse municipali).

Le persone devono rivolgersi al Comune per compilare le domande (meglio farne due per accedere alla due graduatorie distinte, dello Stato e della Regione). Possono fare richiesta un cittadino disabile oppure un condominio in cui risiedono persone disabili. La percentuale di handicap ovviamente incide sui tempi di ricezione dei contributi. La precedenza viene data alla disabilità totale. L’importo massimo del contributo è di 7.100 euro. Il Comune si preoccupa della raccolta delle domande e delle fatture che testimoniano i costi sostenuti. Per informazioni telefonare allo 059.2032253 oppure inviare una mail a [email protected]