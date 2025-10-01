Anziani e disabili, 15 richieste al giorno

Dalla gestione dell’area anziani a quella dei minori stranieri non accompagnati, dal sostegno alla disabilità a quello delle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro o l’affitto da pagare. Sono questi i campi di intervento al centro del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale, il cui programma attuativo 2025 è stato approvato dalla Giunta dell’Unione Terre d’Argine, riunitasi alla presenza anche della direttrice del Distretto Sanitario di Carpi, Stefania Ascari. Nello specifico, sono stati messi a disposizione oltre 53 milioni di euro per i servizi del Distretto, di cui 20 milioni provenienti dall’Unione e gli altri da Stato, Regione e Ausl.

Si tratta di un percorso che nasce dal Piano socio-sanitario regionale, e che a livello locale si traduce in azioni mirate contro esclusione, povertà e fragilità, promuovendo l’integrazione tra sanità e sociale, la coprogettazione con il Terzo Settore e una costante attenzione ai nuovi bisogni emergenti. Nel 2024 gli sportelli sociali hanno registrato 5.611 contatti, costituiti per il 72% da italiani, soprattutto donne (57%), nella fascia d’età compresa tra i 30 e i 64 anni. 1.618 le famiglie sostenute (con contributi economici per l’affitto o la spesa alimentare) per un totale di 6.533 cittadini, tra adulti, anziani, persone con disabilità e famiglie con minori.

"Inflazione, costi dei servizi lievitati, bisogni che continuano a crescere a fronte di trasferimenti governativi pressoché costanti, quando non calanti, ci stanno mettendo a dura prova – afferma il sindaco Riccardo Righi – pertanto stiamo cercando di sollecitare i piani alti affinché si sblocchino delle risorse. Nonostante tali oggettive difficoltà siamo comunque riusciti a garantire la tenuta dei servizi e la qualità".

Tema rilevante è quello delle residenze per anziani: "Trovare un posto è difficile - prosegue Tamara Calzolari, assessora alle Politiche sociali del comune di Carpi -. Non è prevista nel medio termine la realizzazione di nuove Cra, l’aumento della domanda ci preoccupa e prevediamo di riuscire a mettere a disposizione 20 posti residenziali (accreditati) in più attraverso un bando rivolto alle strutture private e, al contempo, di offrire più ore di assistenza domiciliare".

Maria Silvia Cabri