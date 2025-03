Anziani e studenti, pericolo sfratto: "Tante richieste di riavere i locali. Ma le morosità non c’entrano"

Anziani che devono cambiare l’appartamento di una vita, stranieri che vengono discriminati, studenti fuorisede costretti a situazioni disagevoli e case tutt’altro che accoglienti. L’emergenza abitativa a Modena è una realtà sempre più drammatica e così, negli ultimi anni, le richieste di esecuzione e gli sfratti sono aumentati significativamente con cifre che toccano le 1.568 richieste e gli effettivi 368 sfratti. Numeri che nascondono storie di difficoltà e incertezze vissute quotidianamente da molti cittadini modenesi. "La situazione ora è molto complicata – dice Anna Perazzelli (nella foto), responsabile territoriale del Sindacato unitario nazionale Inquilini e assegnatari –. C’è stata una crescita degli sfratti e così nei nostri uffici incontriamo quotidianamente persone che ci chiedono aiuto. Nella nostra esperienza recente, l’ultimo anno ha visto 350 persone che hanno ricevuto lettere da parte dei proprietari per la fine della locazione. In più, circa 100 ci hanno contattato per chiedere informazioni su come muoversi. Si tratta, in genere, di richieste di restituzione dell’immobile". Richieste che non dipendono tanto dalla morosità, ovvero dal mancato pagamento del canone, quanto più dalla fine del contratto di locazione. "I proprietari decidono di interrompere il contratto, spesso rispettando la scadenza e chiedendo la restituzione dell’immobile semplicemente per utilizzarlo in modo diverso, ad esempio per un affitto a stanze o per affitti brevi, che risultano più redditizi".In altri casi, invece, "i proprietari hanno difficoltà a sostenere i costi di manutenzione o di riqualificazione dell’immobile. Le spese per il 110% e le altre migliorie sono diventate difficili da sostenere, così alcuni preferiscono vendere".

Che tipo di supporto offrite come Sunia agli inquilini? "Sunia offre supporto soprattutto nella consulenza su come affrontare diversi tipi di locazioni, in particolare quelle con contratti agevolati. Noi promuoviamo l’accordo territoriale, che è stato rivisitato nel 2023 a Modena. Questo accordo consente ai proprietari di usufruire di importanti agevolazioni fiscali. Ad esempio, chi applica un contratto 3+2 a canone concordato paga una tassazione più bassa, sia per quanto riguarda l’imposta di registro che l’imposta municipale. Questo aiuta i proprietari a mantenere canoni più sostenibili. Quindi, il nostro lavoro consiste nel far capire ai proprietari i vantaggi di queste soluzioni, mentre cerchiamo di sostenere gli inquilini nel trovare abitazioni anche economicamente sostenibili".

E invece per gli aumenti ingiustificati del canone? "Se ci sono aumenti ingiustificati noi cerchiamo di mediare, cercando un accordo con il proprietario. Non è mai nostro desiderio arrivare allo scontro, poiché crediamo che la mediazione sia sempre la soluzione migliore. In alcuni casi, il Comune di Modena offre uno strumento molto utile, ovvero la ‘rinegoziazione dei canoni’. Se si decide di rinegoziare, il Comune può integrare la differenza del canone. Questo è uno degli strumenti che stiamo cercando di promuovere, perché può fare la differenza per molte famiglie".

A livello istituzionale, ci sono politiche concrete per contrastare l’emergenza abitativa? "Sicuramente c’è ancora molto da fare. Il Comune di Modena sta cercando di ridare vita all’Agenzia Casa, uno strumento che permette ai proprietari di affittare i propri immobili tramite il Comune a canoni calmierati. È un ottimo modo, ma è anche fondamentale che ci siano politiche più incisive per rispondere all’emergenza abitativa".