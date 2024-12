"Anziani, la tecnologia migliora la vita"

Parte da Modena il progetto ’Care To Be … Human’ che ha l’obiettivo di sviluppare un confronto periodico tra specialisti del mondo sanitario, sanità pubblica e privata, associazioni di volontariato, realtà del terzo settore operanti in ambito sociosanitario, e aziende che stanno sviluppando soluzioni tecnologiche utili per migliorare l’assistenza a favore degli anziani autosufficienti che vivono nella propria casa. Si tratta di un’iniziativa che vuole favorire la conoscenza delle best practice e delle novità che la tecnologia è in grado di sviluppare sfruttando, in modo originale e innovativo, le più recenti novità, tra cui anche l’intelligenza artificiale. Per assicurare la continuità del lavoro e la circolazione delle informazioni sui traguardi raggiunti, Care TB, startup innovativa che nasce a Modena nel 2023 all’interno della modenese Techboard Group, sono già stati messi in calendario sette incontri, aperti al pubblico e gratuiti. Il primo, dal titolo “Scienza, Medicina e Tecnologia: le sfide geriatriche dei tempi moderni”, si svolgerà domani a partire dalle 18, presso il nuovo auditorium di Techboard Group, a Modena in via della Scienza 50.