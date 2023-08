Anziani nel mirino Donna fa bancomat e viene rapinata da due uomini in auto

Ancora anziani nel mirino dei malviventi che approfittano delle persone più fragili cogliendole di sorpresa nella loro quotidianità. Il tutto per accaparrare un po’ di soldi o oggetti di valore. Come è accaduto ieri mattina ad una donna ultraottantenne rapinata davanti allo sportello automatico della filiale della banca Unicredit di via Buon Pastore. L’episodio si è verificato abbastanza presto, intorno alle 8,30. La pensionata stava effettuando un prelievo di denaro al bancomat, quando all’improvviso è stata avvicinata con fare minaccioso da due uomini, all’apparenza non armati, che le hanno sottratto il contante prima di fuggire a bordo di un’Audi. La scena è stata notata da diversi passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

La pensionata, incolume ma molto spaventata, è stata subito soccorsa dal personale della banca che l’ha accolta all’interno della filiale per tranquillizzarla, mentre sul posto giungeva a tutta velocità una volante della Polizia. Gli agenti della questura hanno ascoltato nei dettagli il racconto dell’anziana e hanno cominciato le indagini per il reato di rapina impropria.

Anche in questo caso strumento utile potrebbero rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate proprio all’esterno dell’istituto di credito che dovrebbero avere immortalato l’azione dei due rapinatori. Le registrazioni sono state messe a disposizione delle forze dell’ordine. Per approfondire le indagini sul posto è intervenuta anche una squadra della polizia scientifica che ha effettuato analisi dattiloscopiche e scattato fotografie alla ricerca di impronte e tracce per risalire ai responsabili del reato. Il personale della banca insieme alle forze dell’ordine hanno continuato ad accudire l’anziana, che non ha comunque richiesto fortunatamente l’intervento dell’ambulanza o di personale sanitario.

Emanuela Zanasi