Anziani, nuova Cra alla Madonnina "In tutto saranno 150 posti letto"

Può prendere il via la realizzazione di una doppia struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti per complessivi 150 posti nel rione Madonnina di Modena, su un lotto di terreno di circa 9mila mq all’incrocio tra le vie Marco Polo e don Pasquino Fiorenzi. Il Consiglio comunale si è espresso a favore.

A realizzare la struttura sarà la Società Kos Care. Dei 150 posti letto previsti nella nuova Cra Madonnina, 90 tutti autorizzati sono destinati agli ospiti della Cra Ducali 1 di via del Pozzo che sarà assorbita dalla nuova struttura; dunque, saranno 60 i nuovi posti disponibili. Parallelamente si avvia alla conclusione la realizzazione della Cra Gorrieri, costruita sempre su area pubblica, che sostituirà la Cra Ramazzini di via Luosi aumentandone i posti da 70 a 90. Altri 8 posti saranno ricavati nella Cra Guicciardini dalla riconversione dei locali che prima della pandemia erano adibiti a Centro diurno. L’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli illustrando la delibera ha spiegato che la società assegnataria del diritto di superficie intende avviare quanto prima la costruzione della nuova Cra "che non basta certo a soddisfare la richiesta di posti per non autosufficienti, che conclusa la pandemia è tornata particolarmente elevata, ma intende essere una delle risposte messe in campo".

Per quanto riguarda la struttura, l’unico edificio ad anello, incorporerà due Cra sviluppate in modo speculare. Ciascuna avrà 75 posti letti divisi in tre nuclei e in 30 camere doppie e 15 singole, tutte con bagno esclusivo, mentre una serie di servizi saranno condivisi tra le due strutture: cucina, lavanderia e locali di commiato.