Anziani truffati dal broker: caccia ai risparmi spariti

Dopo aver scoperto di aver affidato ad un truffatore tutti i suoi risparmi, così come quelli della sua famiglia, si tolse la vita. Come lei altre persone videro sparire ingenti somme.

Gli avvocati dei numerosi anziani truffati dal noto ex promotore finanziario Marcello Solmi, vignolese di 53 anni, stanno studiando le ‘mosse’ per recuperare i soldi (il danno ai pensionati ammonterebbe a oltre un milione di euro). Solmi, accusato di aver truffato tra il 2013 e il 2018 una ventina di anziani, è stato condannato nei giorni scorsi a due anni e mezzo di carcere, pena non sospesa. Il giudice Mazza ha stabilito circa 300mila euro di risarcimenti oltre a varie provvisionali e tra le parti civili al processo c’erano appunto anche i parenti di una 60enne che nel 2018 si tolse la vita. I figli e il marito della vittima sono difesi dagli avvocati Fabio Bazzani e Rosanna Brogneri. Le ricerche delle somme sparite si stanno concentrando all’estero, in particolare in Romania. "Togliere a qualcuno, soprattutto se anziano, risparmi di una vita non danneggia soltanto il patrimonio, ma induce uno sconforto senza fine e produce avvilimento profondo della persona" sottolinea l’avvocato Bazzani.

v.r.