Anziani truffati, al via il processo contro un ex consulente finanziario

Guardia di Finanza

Modena, 1 marzo 2023 – Nel 2014 gli piombò addosso un provvedimento della Consob : una sospensione sanzionatoria dall'attività dopo le anomalie segnalate da diversi clienti. In seguito, però, è emerso un 'quadro' ben più grave: secondo le accuse, infatti, l'ex promotore finanziario ha truffato tra il 2013 e il 2018 una ventina di anziani che avevano affidato a lui ogni loro risparmio. Parliamo di cifre ingentissime se si pensa che ad esempio una delle pensionate vittime ha messo nelle mani del presunto truffatore 400mila euro.

E' entrato nel vivo il processo nei confronti di un vignolese di 53 anni, rinviato a giudizio per truffa. In tribunale a Modena, oggi, sono stati sentiti una ventina di testimoni: le vittime delle truffe perpetrate negli anni dall'uomo, che aveva iniziato l'attività come consulente finanziario per conto di un importante gruppo bancario. Ovviamente, a seguito delle svariate denunce il truffatore era stato sospeso e la licenza era stata revocata.

'Il rapporto con i miei genitori era iniziato vent'anni fa – spiega la figlia di due anziani coniugi – gli avevano affidato 250mila euro che ovviamente sono spariti'. Dalle indagini della guardia di finanza era emerso infatti come l'ex consulente si fosse in realtà intascato centinaia di migliaia d'euro, attraverso il noto schema Ponzi. Promettendo in sostanza importanti interessi ai clienti, derivanti da oculati investimenti, l'indagato – dopo essersi intascato i soldi degli investitori - avrebbe restituito alle vittime piccole cifre, facendole così cadere in inganno.